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Microsoft та HBO представили Xbox Series S у стилі «Дому Дракона»

Microsoft та HBO представили Xbox Series S у стилі «Дому Дракона»

Компанія Microsoft у співпраці з HBO створила варіант Xbox S, оформлений у стилі серіалу «Дім Дракона». На рекламному постері ексклюзивна ігрова приставка гордо посідає на Залізному Троні.

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Microsoft HBO Xbox Series S «Дом Дракона»

Трон, що складений з мечів повалених ворогів Ейгона Таргарієна та сплавлений диханням дракона, традиційно належить Володарю Семи Королівств. Дизайн консолі Xbox Series S ідеально вторить оформленню трона. На її широкій стороні розташований герб Дому Таргарієнів. Оформлення символізує царювання гравця над нескінченними світами, що доступні у Xbox Game Pass.

«Дім Дракона» є приквелом «Гри Престолів» та розповідає про події за сотні років до початку Зими. HBO продемонструвала вже три серії шоу, продовження виходить щонеділі.

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«Дім Дракона» показав найкращий старт на HBO — 10 млн глядачів у день прем’єри

Джерело: Aroged


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