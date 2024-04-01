Microsoft тестує макет сітки для програм в меню «Пуск» у Windows 11

Новий дизайн дещо нагадує меню «Пуск» у Windows 10X та Microsoft Launcher на Android.

Наразі усі програми в меню «Пуск» на Windows 11 показані у вертикальному списку, організованому за алфавітом — однак Microsoft тестує новий дизайн, який може розташувати їх за макетом сітки (в бета-версії збірки 22635.3420).

Сайт WindowsLatest, який протестував дизайн, каже, що він виглядає чистішим і організованим, пропонуючи краще використання простору на екрані. Так само ви побачите перед собою більшу кількість програм за раз, не прокручуючи униз щоразу у пошуку потрібної (однак, якщо ви використовуєте забагато програм, екран може виглядати перенавантаженим і розгледіти щось одне серед усіх буде важкувато).

Невідомо, чи запропонує Microsoft перемикач для макетів (як це було у Microsoft Launcher для Android), якщо таки запровадить оновлений інтерфейс.

Згідно з опитуванням Neowin, у жовтні 2023 року оновлене макетом сітки меню «Пуск» входило до переліку 10 найбажаніших оновлень серед користувачів Windows 11.

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