Microsoft відкрила продаж запчастин для пристроїв Surface — дисплеї, акумулятори, накопичувачі та інші компоненти

Microsoft віднині продає змінні компоненти пристроїв Surface в Microsoft Store. Це дозволяє власникам Surface замінити дисплеї, акумулятори, твердотілі накопичувачі та багато іншого.

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«Ми раді запропонувати змінні компоненти для технічно підкованих споживачів та випадків негарантійного самостійного ремонту. При покупці змінного вузла ви отримаєте саму деталь та відповідні додаткові компоненти (наприклад, гвинти, якщо вони необхідні)», — Тім Макгігган, віцепрезидент Microsoft з обслуговування пристроїв та розробки продуктів.

Офіційні змінні компоненти Microsoft Surface спочатку будуть доступні у США, Канаді та Франції. Комерційні реселери також зможуть продавати деталі. Надалі пропозицію планують розширити на ринки інших країн.

Схоже, що старіші пристрої отримають менше запчастин: Surface Pro 7 Microsoft продає тільки змінну підставку, але для більш сучасних гаджетів, таких як Surface Pro 9, є безліч компонентів, включаючи дисплеї, твердотілі накопичувачі, акумулятори, порти USB-C, порти для зарядки Surface Connect, динаміки, модулі Wi-Fi та термомодулі.

Ціни варіюються в залежності від моделі пристрою та складності компонента. Змінний екран для Surface Studio 2 Plus коштує $1749,99, підставка для Surface Pro 9 – від $56,99.

Компанія iFixit, з якою Microsoft уклала партнерську угоду у 2021 році, також продає запчастини та супутні товари для ремонту Surface: кришки відсіку батареї, опори для зняття клею, що утримує скло екрана та інші інструменти.

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Джерело: The Verge