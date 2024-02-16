Microsoft виправила помилку в браузері Edge, яка «викрадала» вкладки та дані з Chrome

Остання стабільна версія браузера Microsoft містить важливе виправлення, яке вимкне автоматичний імпорт даних з Chrome.

Деякі користувачі помітили помилку минулого місяця — після перезавантаження комп’ютерів для регулярного оновлення Windows.

Як зазначають в The Verge, Microsoft неодноразово відмовлялась надати коментар щодо помилки, хоча зрештою тишком-нишком випустила оновлення для її виправлення.

«Edge має функцію, яка надає змогу імпортувати дані браузера під час запуску інших браузерів за згодою користувача. Можливо, функція не синхронізувалась та не відображалась належним чином на кількох пристроях. Це виправлено», — йдеться в описі Microsoft до виправлення.

Ймовірно, компанія відмовлялася коментувати проблему, оскільки має довгу історію використання тактики, подібної до шпигунського програмного забезпечення, для просування свого браузера. З деяких «хитрощів» Microsoft можна згадати щомісячні оновлення Windows, які запускають Edge і закріплюють його на робочому столі та панелі завдань, а також опитування чи підказки, які раптово з’являються, щоб відмовити користувача від завантаження Chrome.

Компанія Mozilla, творець браузера Firefox, нещодавно замовила дослідницьку статтю, щоб «дослідити тактику Microsoft і вплив на споживачів», які можуть підірвати конкуренцію.

Деякі з тактик компанії також будуть заборонені Законом про цифрові ринки (DMA) в ЄЕЗ, до якої входять країни ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. Зміни дозволять користувачам Windows 11 видалити Edge, а пошуковим провайдерам, таким як Google — розширити основний інтерфейс Windows Search за допомогою власних користувацьких вебпошуків.

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Джерело: The Verge

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