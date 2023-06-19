Microsoft значно розширила список процесорів Intel, AMD та Qualcomm, які підтримують Windows 11

В оновленні Moment 3 для Windows 11 версії 22H2 (KB5026446, збірка 22621.1778) Microsoft розширила список підтримуваних процесів новими моделями Intel, AMD і, що цікаво, Qualcomm. Однак власникам перевірених часом систем у ньому шукати особливо нема чого, хоча Windows 11 працює добре на багатьох з них. Оновлення списку Intel починається з 8-го покоління, AMD – з Ryzen 3xxx.

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Списки підтримки процесорів в оновленнях 21H2 та 22H2 відрізняються, хоча системні вимоги Windows 11 майже не змінювалися. У списку CPU Intel з’явилися Core i9-13900KS із тактовою частотою 6 ГГц. З найновіших були додані мобільні процесори Raptor Lake: i5-1334U, 1335U, 1335UE, 13500HS та інші. Повний список офіційно підтримуваних чипів Intel доступний на сайті Microsoft.

Перелік моделей AMD включає низку цікавих нових пунктів. Нарешті, у списку підтримки офіційно з’явився ігровий хіт Ryzen 7 5800X3D, а також нові процесори 7950X3D, 7900X3D та 7800X3D з 3D V-кешем. Підтримка сокета AM4 поповнилася чипами Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500, 5500 і 5600. Нова платформа AM5 отримала підтримку не-Х процесорів Ryzen 7 7700 та Ryzen 5 7600 і 7U4 мобільних чипів з новою. Список процесорів AMD також представлений на сайті.

А як щодо Qualcomm? Тепер Windows підтримує Snapdragon 850, Snapdragon 7c, 8c та 8cx, а також Microsoft SQ1, SQ2 та SQ3. Всього у списку 10 моделей.

Не таємниця, що Windows 11 відмінно працює на багатьох процесорах попередніх поколінь. Відсутність в офіційному списку обумовлена ​​функціональною обмеженістю старих чипів, насамперед щодо безпеки. Але практично системи працюють добре, а Windows 11 встановлюється на них без додаткових маніпуляцій.

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Джерело: NeoWin