Мільйони HDD на рік знищуються заради збереження конфіденційності: наскільки це надійно та чи є альтернативи

Щорічно мільйони жорстких дисків дата-центрів та інших великих споживачів знищуються, щоб унеможливити доступ до даних. Пристрої, які могли б піти на запчастини або знову експлуатуватись за певних сценаріїв стають дрібною металевою крихтою. Очевидне марнотратство такого методу породжує два питання: чи надійно знищуються дані та чи немає інших способів надійно видалити їх?

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Ініціатива Circular Drive Initiative (CDI) – об’єднання технологічних компаній, зайнятих пошуками нових технологій видалення даних з метою повторної експлуатації дисків та зменшення кількості відходів електроніки. Це не маргінальна організація – у ній перебувають Seagate, Western Digital, Micron та безліч інших зацікавлених фірм.

Що можна зробити, щоб не знищувати жорсткі диски? Нещодавно Асоціація стандартів IEEE затвердила список безпечних способів безповоротно стерти дані. Серед методів очищення найпростіший – перезапис новими масивами даних так, щоб в раніше записаної інформації не залишалося шансів вціліти. Інший метод – так зване криптографічне стирання. Коли ключ шифрування видалено, ніхто не може відновити дані. Перевага такого методу у швидкості, чого не можна сказати про перезапис.

До речі, механічне подрібнення не таке вже надійне. Теоретично дані можна відновити з металевих крихт розміром від 3 мм. Звичайно, не йдеться про величезну купу дисків, але якщо у когось є залишки одного HDD, дуже багато часу та мотивація, можливо йому вдасться дещо «накопати».

Індустрія потроху відвертається від варварських методів, таких як механічне знищення. «Дні лінійної економіки, заснованої на принципах «купуй-користуйся-викидай», мають піти, — каже директор зі сталого розвитку та трансформації Seagate Емі Цукерман. — Seagate – одна з тих компаній, які вилучають запчастини та утилізують те, що не може бути використано. Насамперед це HDD, які вийшли з ладу».

Джерело: PC Gamer