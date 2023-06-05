«Місія на двох»: вийшов український трейлер комедії за участю Джекі Чана та Джона Сіна

Компанія Adastra Cinema опублікувала український трейлер комедійного екшену «Місія на двох». В головних ролях знялися Джекі Чан та Джон Сіна.

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Дія фільму «Місія на двох» відбувається в недалекому майбутньому, коли у світі панують нафтові війни. Спецназівці Кріс Ван Хорн та Луо Фенг усього за 24 години перетворилися з ворогів на напарників, яким треба перевезти групу цивільних уздовж «шосе смерті» до безпечної зони. Двом спецпризначенцям доведеться утриматися від бажання звести рахунки один з одним, щоб виконати свою епічну місію на двох…

В ролі Луо Фенга знявся культовий актор, режисер, сценарист, продюсер, каскадер і постановник трюків Джекі Чан («Іноземець», «Обладунки Бога», «Відчайдушні напарники»). Компанію в кадрі йому склав актор, реслер та репер Джон Сіна («Форсаж 9», «Загін самогубців: Місія навиліт»), який залишив спортивну кар’єру заради знімання у кіно. Також у фільмі в амплуа «поганого хлопця» знявся данський актор Йохан Філіп «Пілу» Асбек («Гра престолів», «Борджіа», «Уряд»). Режисером картини виступив Скотт Во («Нестримні 4», «Жага швидкості», «На глибині 6 футів»).

Комедійний бойовик «Місія на двох» вийде в українському прокаті влітку 2023 року.