На AMD Threadripper Pro 9995WX запустили 400 копій Doom одночасно — або ж 8 копій Crysis

Просто 400 копій Doom на екрані ПК / Level1 Techs

Коли процесор настільки потужний, що можна запустити сотні ігор і не помітити навантаження. AMD Threadripper Pro 9995WX за $11700 навряд придбають геймери, але на рекорди в іграх він здатний.

Це той випадок, коли на питання “а Crysis потягне?” можна відповісти “вісім Crysis”. YouTube-канал Level1 Techs випробував новий монструозний процесор AMD. Венделл Вілсон вирішив запустити кілька копій Doom, щоб перевірити, зі скількома зможе впоратися 96-ядерний чип. Він не зупинявся та дійшов до 400 копій на чотирьох віртуальних машинах.

Потім Вілсон перейшов до тестування процесора в Cinebench 24 і був здивований, коли виявив, що система показує на 500 балів менше, ніж очікувалося. В чому справа? Процесор був настільки потужним, що ютубер випадково залишив 100 копій Doom працювати у фоновому режимі і не помічав цього. Попри це, продуктивність була блискавичною.

Ентузіаст не обмежився Doom — з рештою, це завдання не надто складне для сучасних систем. Він згадав це саме мемне запитання, котре усі ставили з часів виходу Crysis. Комп’ютер зміг запустити вісім екземплярів. Обмеження стосувалися відеокарт: кожен екземпляр працював на одному ядрі з чотирма запасними, але системі знадобилася б третя відеокарта для відтворення.

AMD називає Threadripper Pro 9995WX найшвидшим у світі процесором для робочих станцій — тест це підтвердив. Чип набрав 186 000 балів у Cinebench R23, а як повідомляє TechSpot, здатний на 250 000 балів за допомогою екстремального охолодження. Враження, що йдеться про якісний крок вперед у розвитку десктопних процесорів, але слід пам’ятати про вартість.