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Новини Технології 25.07.2025 comment views icon

Ютубер охолодив AMD Threadripper Pro 9995WX радіатором BMW M4 та вентиляторами Toyota Highlander

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Олексій Єрін

Автор новин

Ютубер охолодив AMD Threadripper Pro 9995WX радіатором BMW M4 та вентиляторами Toyota Highlander
Вентилятори системи охолодження Toyota Highlander / YouTube

Новий AMD Threadripper Pro 9995WX може споживати від 350 Вт до 1000 Вт, при цьому в комплекті немає системи охолодження.

Процесори Threadripper PRO 9000 були представлені у червні. 96-ядерний, 192-потоковий 9995WX, який вийшов цього місяця, призначений для високопродуктивних робочих станцій. На борту він має 384 МБ загального кешу, а його робочі частоти можуть сягати 5400 МГц. Не дивно, що такий монстр споживає багато енергії — номінальний TDP процесора становить 350 Вт. Проте, коли система охолодження дозволяє, підняти споживання можна до космічних 1000 Вт і більше за допомогою розгону.

Так і вирішив зробити один із власників процесора під ніком Geekerwan на YouTube. Китайський ентузіаст охолоджував Threadripper Pro 9995WX за допомогою автомобільного радіатора від власного авто — BMW M4.

Geekerwan стверджує, що радіатор його автомобіля — один із найпродуктивніших у світі серед авто непрофесійного класу. Радіатор має розміри 600×350 мм, приблизно як п’ять 360-мм процесорних радіаторів стандартного типу. Заморочуватись із прокачуванням води через охолоджувач Geekerwan не став, взяв насос від тієї ж автівки з продуктивністю 1200 літрів на годину (20 л/хв). І так, стандартні вентилятори для ПК він теж не використовував, «обмежившись» двома 30-сантиметровими  від Toyota Highlander 4×4. Добре хоч водоблок використав стандартного типу.

Після тестів Geekerwan заявив, що досягти видатних результатів розгону йому не вдалося (тут він також згадує іншого блогера, який досяг 6250 МГц на аналогічному за кількістю ядер Threadripper Pro 7995WX під рідким азотом). Максимальна частота ядер при багатопотоковому навантаженні не перевищила 5 ГГц, хоча й це дуже гарний результат — удвічі вищий за встановлений AMD за замовчуванням.

Ютубер охолодив Threadripper Pro 9995WX радіатором BMW M4 та вентиляторами Toyota Highlander
Робочі частоти AMD Threadripper Pro 9995WX у Cinebench R23 / YouTube

Що ж до споживання, то тут йому, навпаки, вдалося перевершити всі очікування: під час проходження тесту Cinebench R23 процесор утилізував понад 2000 Вт енергії.

Наприкінці відео автор вирішив перевірити розігнаний Threadripper в іграх і дійшов висновку, що воно того не варте. За його словами, навіть не оснащений 3D V-кешем Ryzen 9 9950X справляється із цим завданням краще. Винятком стала лише одна гра — Cities: Skylines 2.

Джерело: Tom’s Hardware

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