AMD офіційно представила Threadripper PRO 9995 WX з 96 ядрами за $11700

Серія AMD Threadripper PRO 9000 / AMD

AMD офіційно представила лінійку процесорів Ryzen Threadripper 9000. Реліз має відбутися вже 23 липня.

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Нові Threadripper PRO 9000 WX-серії будуть доступними у регіональних партнерів AMD з системної інтеграції, а також у глобальних виробників, таких як Dell Technologies, HP, Lenovo та Supermicro. Покупці, які збирають системи самостійно, також зможуть придбати нові процесори окремо, через глобальну мережу партнерів AMD

Найпотужніший чип лінійки оперує 96 ядрами Zen 5, які за допомогою SMT можуть обробляти до 192 потоків одночасно. Максимальна робоча частота ядер може підійматись до 5,4 ГГц. Ще у ТТХ відмічається покращена підтримка AVX-512, підтримка пам’яті DDR5-6400 у 8-канальному режимі та найшвидший інтерфейс PCI-E 5.0 зі 128 лініями.

Цього разу компанія вирішила змістити фокус з High-End десктопу (HEDT) у сторону високопродуктивних робочих станцій. CPU позиціюються як потужні рішення для обробки складних симуляцій, генеративного проєктування, рендерингу, локального штучного інтелекту та компіляції коду.

AMD заявляє, що в порівнянні з аналогічним рішенням на однаковій частоті минулого покоління, Threadripper PRO 7000, компанії вдалося досягти значного прогресу продуктивності. Підвищення IPC склало до 16% у більшості задач для робочих станцій і до 25% у тестах SPECworkstation 4.0 AI та інших бенчмарках з обробки ШІ. У порівнянні флагманів обох лінійок, Threadripper PRO 9995 WX випередив Threadripper PRO 7995WX на величину до 26% продуктивності.

Нові процесори також включають підтримку усіх останніх AMD Pro-технологій, із багатьма функціями безпеки та управління корпоративного рівня.

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Що ж до цінової політики, то вона наступна:

Ryzen Threadripper PRO 9995WX: $11,699

Ryzen Threadripper PRO 9985WX: $7,999

Ryzen Threadripper PRO 9975WX: $4,099

Ryzen Threadripper PRO 9965WX: $2,899

Ryzen Threadripper PRO 9955WX: $1,649

Джерело: AMD, Videocardz