На Netflix вийшла «Білявка» / Blonde — фільм про Мерилін Монро з Аною де Армас та рейтингом 18+

28 вересня на Netflix вийшов фільм про Мерилін Монро під назвою «Білявка» / Blonde — художня адаптація однойменного роману Джойс Керол Оутс про один із головних секс-символів 1950-х, у якій головну роль зіграла відома кубино-іспанська кіноакторка Ана де Армас. Прикро та повноцінного українського дубляжу поки немає (можливо його додадуть згодом) — кінострічку вже можна переглянути в оригінальному озвученні (англійською) з українськими субтитрами.

Окрім Ани де Армас, відомої за фільмами «Ножі наголо», «Той, хто біжить по лезу 2049» та «007: Не час помирати» у фільмі зіграли Едрієн Броуді («Піаніст») та Боббі Каннавале («Ірландець»). «Білявку» поставив Ендрю Домінік, який зняв кримінальну драму «Чоппер», вестерн-драму «Вбивство Джессі Джеймса Боягузом Робертом Фордом» та неонуарний кримінальний фільм «Тихо їх вбиваючи».

Трейлер «Білявки»

Зйомки «Білявки» завершилися ще 2019 року та свого часу Netflix наполягав на тому, щоби перемонтувати фільм для зниження вікового рейтингу — врешті кінострічка отримала віковий рейтинг NC-17 Фільми з таким маркуванням не рекомендується дивитися особам молодше 18 років.

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Світова прем’єра «Білявки» відбулася 8 вересня 2022 року в рамках конкурсної програми 79 Венеціанського кінофестивалю. Водночас критики зустріли фільм досить прохолодно — він отримав 51 балів зі 100 на Metacritic (на основі 48 рецензій) та 51% свіжості на Rotten Tomatoes (на основі 158 рецензій). Оцінки глядачів теж доволі посередні, судячи з тих же Metacritic та Rotten Tomatoes. Більшість погоджується, що гра Ани де Армас — єдине, що заслуговує уваги. Водночас фільм критикують за сумбурний сюжет і занадто довгий хронометраж майже в три години.