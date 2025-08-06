На Netflix вийшов другий сезон "Венздей" — з першими 4 епізодами

Кадри з другого сезону "Венздей" / Netflix

Серіал “Венздей” повернувся на Netflix із другим сезоном, а якщо точніше — його першою частиною. Відсьогодні для перегляду доступні 4 епізоди, з українським дубляжем і субтитрами.

“Венздей” — це серіал у жанрі темного фентезі та детективу, який оповідає про однойменну представницю родини Адамсів у виконанні Дженни Ортеги. В першому сезоні Венздей відправилась на навчання до академії Невермор, аби опанувати свої надздібності, однак паралельно здолала пару лиходіїв, завела романтичні й дружні стосунки.

Згідно з офіційним синопсисом другого сезону, на Венздей у Неверморі чекають “нові біди та вороги”, а також протистояння з родиною, друзями й старими супротивниками — передумова, що затягне героїню у “темний та дивакуватий хаос”. До того ж Адамс після минулих звитяг стала місцевою популярністю й отримала групу “фанаток-клонів”, що їй не надто до вподоби. А ще десь там ховається монстр-гайд, який добре пам’ятає, хто помістив його в кайданки.

Основний акторський склад повертається у другому сезоні, за винятком Персі Гайнса Вайта (Ксав’є), який зіткнувся зі звинуваченнями в домаганні, та Гвендолін Крісті, персонажка якої загинула. Серед новачків: Стів Бушемі (новий директор Невермору), Джоанн Ламлі (бабуся Венздей Грізельда) та загадкова персонажка Айседора Капрі, яка, ймовірно, є родичкою дворецького Адамсів Ларча і новою музичною викладачкою академії. Також чекаємо на камео Леді Гаги, пісня якої допомогла завіруситись танку Венздей з першого сезону.

Усі чотири епізоди другого сезону “Венздей” тривають не більше години й доступні для перегляду вже сьогодні, з українським дубляжем та субтитрами. Решта вийдуть 3 вересня.

Серіал за дебюту в листопаді 2022 року став одним із найпопулярніших англомовних шоу Netflix з понад 1 млрд переглядів вже у перші два тижні, тож не дивно, що стримінг не забарився з продовженням. “Венздей” подовжили на третій сезон ще до виходу другого, паралельно творці розглядають ідеї спінофів (за чутками, один — про дядька Фестера).