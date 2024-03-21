На Netflix вийшов серіал «Проблема 3 тіл» — екранізація бестселера Лю Цисіня від творців «Гри престолів» (в українському дубляжі)

Серіал знятий за мотивами трилогії китайського письменника-фантаста Лю Цисіня «Пам’ять про минуле Землі». Шоуранерами виступають Девід Беніофф та Д.Б. Вайс (дует, що працював над «Грою престолів»), а також випускник «Справжньої крові» Александр Ву.

«П’ять геніальних учених у різні десятиліття та на різних континентах опановують закони природи й приходять до жахливого висновку: існування людства під загрозою», — йдеться у синопсисі.

Головні ролі у серіалі «Проблема 3 тіл‎» зіграли Бенедикт Вонг («Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля») та Ейза Гонсалес («Ґодзілла проти Конга») у компанії з Джованом Адепом, Джоном Бредлі, Розаліндою Чао, Джесс Хонг, Марло Келлі, Алексом Шарпом та іншими.

Джонатан Прайс, Джон Бредлі та Ліам Каннінгем, які працювали з Беніоффом та Вайсом у «Грі престолів» також серед акторського складу.

«Проблема 3 тіл» складається із 8 епізодів тривалістю до години й доступна для перегляду на Netflix зокрема й в українському дубляжі.

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