На Prime Video вийшов другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади»

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Серіал «Володар перснів» повернувся на Prime Video з другим сезоном — після рекордних переглядів та суперечливих відгуків для першого.

Наразі на платформі доступні для перегляду перші три епізоди — решта п’ять виходитимуть щотижня до 3 жовтня включно (субтитрів українською, на жаль, немає).

Морвед Кларк грає юну Ґаладріель, Чарлі Вікерс постає у ролі Саурона, а Деніел Вейман приміряв на себе образ загадкового Незнайомця. Також можна побачити Бенджаміна Вокера в ролі ельфійського короля Гіл-Галада, Роберта Арамайо, як молодого Елронда, Чарльза Едвардса, як принца ельфів Келебрімбора, Овайна Артура в ролі Дуріна IV та Максима Болдрі, які Ісілдура.

Адаптоване за серією книг Дж. Р. Р. Толкіна шоу створене Патріком Маккеєм і Джоном Пейном. Події розгортаються за тисячі років до подій «Гобіта» та «Володаря Перснів» — у Другу Епоху, коли Саурон разом з ельфами створив персні влади, а потім таємно викував Єдиний Перстень аби таємно керувати рештою. Закінчилася епоха битвою Останнього союзу, яка показана в пролозі до трилогії Пітера Джексона.

Перший сезон відзначився шаленими витратами у $450 млн та рекордною кількістю глядачів (25 млн), яких вдалось залучити у день прем’єри. Водночас відгуки вийшли доволі суперечливими — до прикладу на Rotten Tomatoes від критиків наразі стоїть 83%, тоді як глядацька оцінка ледь дотягнула до 40% (в Amazon заявляли про рев’ю-бомбінг — навмисний спам негативними відгуками для заниження оцінки серіалу).

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Щодо другого, то зважаючи на перші рецензії журналістів, які вийшли вчора — в нього 86% на основі 42 оглядів (дехто схарактеризував продовження як «фентезі найвищого рівня» із «найкращими спецефектами в історії телебачення»). Глядацької оцінки поки немає, але чекаємо найближчим часом.

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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