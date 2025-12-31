Найпопулярніші дописи авторів ком'юніті 2025 року

Новини Новини 31.12.2025 comment views icon

Здається, що наче вчора писались річні підсумки платформи дописів. Насправді промайнув цілий рік і настав час згадати, чим жила й про що писала блогерська спільнота авторів IT Community. До того ж не забудемо потішити активних учасників невеличкими новорічними презентами. 

Цьогоріч автори спільноти написали понад 320 дописів, які сумарно набрали 1 300 000 переглядів та понад 8 300 коментарів!

Як розвивалась платформа дописів

Попри проблеми з енергопостачанням наші активні дописувачі регулярно публікували свої матеріали. Тематика була напрочуд різноманітною і зазвичай знаходила відгук серед читачів.

Редакція ITC.ua дуже цінує ваші зусилля і витрачений час. Зазвичай автори спільноти пишуть не заради заохочень, а, тому що отримують задоволення  від самого процесу.

Спеціально для них ми провели конкурс: Автор & коментатор місяця — Весна 2025. Розіграно 7 призових місць, переможці були нагороджені корисною комп’ютерною периферією та SSD накопичувачами.

Не забули й про розвиток додаткових форматів. Так з’явилася “Читацька думка”, яка дозволяє залишити пріоритетне доповнення до редакційного тексту. Вона відображається під самою статтею, перетворюючись на окремий матеріал, який згодом потрапляє в окремий блок на головній сторінці сайту. 

Нерідко траплялися випадки, коли “Читацькі думки” набирали більше переглядів, ніж новини, під якими їх залишили. Такий формат дозволив нашим читачам донести своє бачення та аргументацію до численної аудиторії ITC.ua. 

Найкращі дописи за кількістю переглядів

Не секрет, що основні автори платформи дописів — справжні ентузіасти, які до того ж загартували в собі стійкий імунітет до критики та нерозуміння. Хочу подякувати всім вам за те, що продовжуєте ділитися своїми цікавими матеріалами. Топ 10 дописів з найбільшою кількістю переглядів:

  1. GunteroНайкращі фільми про виживання в постапокаліптичному світі (44 149 переглядів)
  2. GunteroТОП 5 історичних фільмів всіх часів (42 137 переглядів)
  3. Dester DeShawnСмартфони проти здорового глузду, або технології, які ми втратили завдяки маркетологам (36 450 переглядів)
  4. Dester DeShawnШтучний інтелект чи “штучний ідіот”, або як AI підібрав мені комп’ютер для S.T.A.L.K.E.R. 2 (28 458 переглядів)
  5. Сyferuper«Аудіофіли» — вимираючий вид, або як ми перестали відрізняти MP3 від FLAC (23 327 переглядів)
  6. RendelmanПрограмісти, на вихід! Vibe кодінг — новий король розробників (21 047 переглядів)
  7. sugata Найкраща анімаційна фантастика останніх років (20 478 переглядів)
  8. Володимир ДубіцькийНайкраще з золотої епохи наукової фантастики. Що варто почитати? (19 309 переглядів)
  9. PangoLinТемна сторона Linux, або чому на нього не варто переходити з Windows (17 362 переглядів)
  10. Andy LashenkoКінець ери класичних ПК, або як зникають десктопи (17 362 переглядів

Дописи з найбільшою кількістю коментарів

Коментарі завжди були невіддільною частиною будь-якої спільноти. Вони як мотивують наших дописувачів продовжувати свою працю, так і навпаки можуть відбити будь-яке бажання. Тому моя порада Вам, шановні автори: не звертайте увагу на “токсичну сторону”, а краще зайвий раз гляньте, скільки позитивних лайків та переглядів отримала ваша стаття.

  1. Cyferuper«Аудіофіли» — вимираючий вид, або як ми перестали відрізняти MP3 від FLAC (453 коментарі)
  2. Dester DeShawnRTX 5070 — нова мрія заощадливого геймера або чи потрібна нам 5000-на серія від NVIDIA (206 коментарів)
  3. PangoLinТемна сторона Linux, або чому на нього не варто переходити з Windows (190 коментарів)
  4. Dester DeShawnСмартгодинник: дорога іграшка, чи необхідність? Або на що я проміняв Samsung Galaxy Watch Ultra (178 коментарів)
  5. CyferuperТОП аудіфільських міфів, або мистецтво самонавіювання серед «поціновувачів» звуку (173 коментарі)
  6. RendelmanВід Windows до Linux: коли ти хотів альтернативу, а отримав 600 головоломок (166 коментарів)
  7. Dester DeShawn Смартфони проти здорового глузду, або технології, які ми втратили завдяки маркетологам (158 коментарів)
  8. Назар ЯворськийДеінформатизація покоління Z, або чому впав рівень комп’ютерної грамотності (130 коментарів)
  9. Serg NPCЧи потрібна консоль у 2025 році, якщо є повноцінний ПК? (130 коментарів)
  10. MsiaventadorАудіофіли проти меломанів: DykbRadio ADUM3165 – USB ізолятор для вашого ЦАПа (125 коментарів)

Новорічний сюрприз

Редакція ITC завжди уважно слідкує за творчістю майстрів слова нашого ком’юніті. Тому для активних авторів ми підготували невеличкі подарунки.

Фірмові футболки з мерчем ITC.ua отримають: Andy Lashenko, Cyferuper, Dester DeShawn, Guntero, lootbox. Авторам Sugata та PangoLin приїдуть навушники TWS Gelius MaxBuds 2, які радо запропонували наші партнери з Gelius.ua. Для отримання своїх подарунків пишіть мені на пошту: nazar@itc.ua.

Платформа дописів за весь час свого існування об’єднала сотні авторів та однодумців, які завжди раді підкинути вам зайвий інфопривід для міркувань та палких дискусій. В наступному році ми плануємо ще багато цікавих нововведень, а також організовуватимемо нові конкурси для спільноти.

IT Community завжди радо чекає на ваші дописи! Зустрінемось в новому 2026 році.

