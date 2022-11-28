Космічний корабель NASA Orion побив рекорд дальності польоту Аполлона-13, подолавши майже 402 тисячі кілометрів

У суботу капсула NASA Orion подолала більше, ніж будь-який космічний корабель, призначений для перевезення людей раніше.

Екіпаж корабля Orion місії Artemis I встановив новий рекорд польоту NASA. 26 листопада Orion пролетів далі, ніж будь-який космічний корабель, призначений для перевезення астронавтів, перевершивши попередній рекорд, встановлений Аполлоном-13 у 1970 році. Станом на 10:17 ранку за східним часом Orion знаходився за 401 798 кілометрів від Землі.

Houston, we have a new record 🌎 On Saturday Nov. 26, at 8:40 a.m. ET, @NASA_Orion broke the record for the farthest distance traveled from Earth of a human-rated spacecraft. The record was previously held by Apollo 13 at 248,655 statute miles from Earth. Go Artemis! pic.twitter.com/B4hcXHJESC — NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) November 26, 2022

“Так, ми змогли подолати рекорд Аполлона-13, але важливіше було розширити межі досліджень і відправити космічні кораблі далі, ніж ми робили раніше”, — сказав Джим Геффр, менеджер з інтеграції космічних апаратів Orion.

Як зазначає Space.com, оригінальний план польоту Аполлона-13 не передбачав подолання рекордної відстані. Лише після того, як вибух у середині місії змусив NASA скласти новий курс повернення, командний модуль “Одіссея” Аполлона-13 встановив попередній рекорд — перебуваючи на відстані 400 171 кілометр від Землі.

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Через обмежений запас кисню на місячному модулі Акваріус, NASA потрібно було якомога швидше повернути Аполлон-13 на Землю. Зрештою агенція зупинилася на траєкторії польоту, яка використовувала гравітацію Місяця, для повернення корабля. Співробітник NASA Артур Кампос написав план на випадок надзвичайних ситуацій, який дав командно-сервісному модулю достатньо потужності, щоб астронавти Джим Ловелл, Джек Свігерт та Фред Гейз безпечно повернулися на Землю.

“Moonikin Campos” — це тестовий манекен, який перебуває на борту місії Artemis I, названий на честь покійного Артуро. Оскільки манекен не є людиною, астронавти Аполлона-13 все ще тримають світовий рекорд Гіннеса з “найдальшої відстані, яку подолали люди”, однак їх можуть обігнати учасники наступної місії Artemis — першої за участі астронавтів — орієнтовно наміченої на 2024 рік.

Після безлічі скасувань та перенесень космічне агентство NASA нарешті здійснило запуск ракети Space Launch System в рамках місії Artemis I. Попереднім спробам завадили технічні проблеми та погодні умови. Приблизно через 5 днів і 6 годин після запуску космічний корабель Orion наблизився до Місяця на відстані близько 129 км від поверхні. Наближення до поверхні Місяця здійснювалося у межах виконання маневру, необхідного для виведення Orion на віддалену ретроградну орбіту (DRO).

Після того, як космічний корабель подолає половину орбіти навколо супутника, він попрямує до Землі. NASA очікує, що Orion прибуде до узбережжя Сан-Дієго 11 грудня.

Політ космічного корабля Orion можна відстежувати у реальному часі на вебсайті NASA.

Джерело: Engadget, Space