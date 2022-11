Космічний корабель NASA Orion побив рекорд дальності польоту Аполлона-13, подолавши майже 402 тисячі кілометрів

У суботу капсула NASA Orion подолала більше, ніж будь-який космічний корабель, призначений для перевезення людей раніше.

Екіпаж корабля Orion місії Artemis I встановив новий рекорд польоту NASA. 26 листопада Orion пролетів далі, ніж будь-який космічний корабель, призначений для перевезення астронавтів, перевершивши попередній рекорд, встановлений Аполлоном-13 у 1970 році. Станом на 10:17 ранку за східним часом Orion знаходився за 401 798 кілометрів від Землі.

Houston, we have a new record 🌎

On Saturday Nov. 26, at 8:40 a.m. ET, @NASA_Orion broke the record for the farthest distance traveled from Earth of a human-rated spacecraft. The record was previously held by Apollo 13 at 248,655 statute miles from Earth. Go Artemis! pic.twitter.com/B4hcXHJESC

— NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) November 26, 2022