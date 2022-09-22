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Не злетіло. Kitty Hawk — стартап Ларрі Пейджа, що розробляв електричне аеротаксі — закривається

Не злетіло. Kitty Hawk — стартап Ларрі Пейджа, що розробляв електричне аеротаксі — закривається

Фінансований Ларрі Пейджем стартап Kitty Hawk — один з найвідоміших та найперспективніших (як здавалося) розробників безпілотних літальних таксі — повністю згортає свою діяльність. Про це компанія повідомила в короткому дописі на LinkedIn.

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«Ми прийняли рішення згорнути Kittyhawk. Ми продовжуємо працювати над подальшим планом дій»

із повідомлення Kitty Hawk

Видання Business Insider з посиланням на джерела всередині компанії повідомляє, що Kitty Hawk вже згорнула проєкт Heaviside — одномісний електричний конвертоплан із дальністю польоту до 160 км. Зазначається, що співзасновник Google дедалі сильніше віддалявся від компанії (йдеться про оперативне управління), проте активніше допомагав з переходом на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи після закриття Heaviside.

Не злетіло. Kitty Hawk — стартап Ларрі Пейджа, що розробляв електричне аеротаксі — закривається

Попри відмову від власного летючого таксі та закриття принаймні один проєкт Kitty Hawk отримає продовження у спільному підприємстві з Boeing — йдеться про Wisk Aero. На початку цього року Boeing інвестував додаткові $450 млн у розвиток Wisk Aero під час чергового раунду фінансування.

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Стисло згадуємо історію Kitty Hawk

Kitty Hawk голосно заявив про себе у 2017 році, коли показав перший робочий прототип персонального ЛА Flyer, а у 2018 році компанія відкрила передзамовлення на ЛА, а у 2019 році стартувало дрібносерійне виробництво. Та незабаром у стартапу виникли проблеми з регуляторами, а згодом різні технічні труднощі, зокрема із загорянням батарей. У 2020 році Kitty Hawk закрила проєкт персонального мультикоптера Flyer та звільнила кілька десятків співробітників.

Історія Kitty Hawk почалася саме з Flyer — цей персональний мультикоптер був одним із перших транспортних засобів, які з’явилися під час буму апаратів eVTOL; згодом до перегонів долучилися інші, як-от фінансований Toyota стартап Joby Aviation, Volocopter і Lilium, а також проєкти іменитих компаній Bell Helicopter і Uber. У 2018 році стало відомо, що Ларрі Пейдж також володіє іншою компанією з виробництва летючих автомобілів під назвою Opener. Коли з Flyer не вийшло, то Kitty Hawk вирішив зосередитися Heaviside, проте і цей проєкт спіткала невдача.

Лишається Cora, який Kitty Hawk розробляла з початку 2010-х років, проте анонс ЛА відбувся лише у 2018 році — це електричне аеротаксі вертикального злету та приземлення для перевезення пасажирів, яке зібрано за схемою двобалкового літака з низьким розташуванням крила та П-подібним хвостовим оперенням. Його літні випробування проводяться з 2018 році. Врешті аеротаксі Cora відокремився у згаданий вище проєкт Wisk Aero, який продовжиться та врешті, сподіваємося, вийде на ринок.

Раніше Ларрі Пейдж багато експериментував, проте останнім часом якісь нові цікаві технологічні проєкти від співзасновника Google — велика рідкість. Будемо сподіватися, що один з найвеличніших винахідників та підприємців сучасності ще подарує нам не один цікавий інфопривід.

Google 2.0 или куда приводят мечты Ларри Пейджа


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