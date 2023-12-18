Netflix перезапускає аніме-серіал One Piece разом з авторами «Атаки на титанів»

Незадовго до початку «Останньої саги» аніме One Piece було оголошено, що Netflix разом з WIT Studio, авторами Attack on Titan і Spy x Family’s зараз розробляють новий рімейк популярної манги.

Цю новину оприлюднили під час Jump Festa 2024 разом із тизером та постером. Хоча дата випуску чи інформація про акторів не повідомлялися, було підтверджено, що серіал почнеться з саги East Blue – саме там, де починалися манга та оригінальне аніме.

Студія WIT була заснована у 2012 році та, крім роботи над Spy x Family і першими трьома сезонами «Атаки на титанів» також працювала над Ranking of Kings і першими сезонами The Ancient Magus’ Saga.

Оригінальна манга від Ейітіро Ода вийшла у 1997 році. Потім у 1999 році її було адаптовано як аніме-серіал, який має понад 1000 епізодів. На початку цього року він отримав екранізацію на Netflix.

Джерело: IGN