Netflix показав трейлер Splinter Cell: Deathwatch з новою історією про "старого Сема"

Сем в Splinter Cell: Deathwatch / Netflix

Netflix показав трейлер анімаційного серіалу Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch, в якому головний герой Сем повертається через купу років.

Чоловік живе відлюдником у сільській місцевості Східної Європи, але знову опиняється втягнутим в операції спецслужб. Події розгортаються через десятиліття після класичних ігор, а сам сюжет частково відсилає до Chaos Theory 2005 року. Все через те, що показано спогади про дружбу та конфлікт Сема з колишнім напарником Дугласом Шетландом.

Наразі Deathwatch показує дітей Шетланда — Діану та Чарлі — які очолюють компанію Displace International. Діана перевела частину компанії на “зелену” енергетику, тоді як Чарлі прагне вирватися з тіні сестри. Саме їхні справжні наміри запускають нову глобальну загрозу, яку й доведеться зупинити.

Сем намагається розкрити схему Displace, що загрожує Європі. А разом з ним об’єднується поранена агентка Зіннія МакКенні, технічна колега Анна Грімсдоттір та інші учасники підрозділу “Четвертого ешелону”, який прагне довести свою цінність у світі дронів та хакерів. Тому поряд з особистою історією Фішера, серіал порушує тему місця спецпідрозділів у цифрову епоху.

Зазначимо, що за серіал відповідає Дерек Колстад, автор сценаріїв “Джона Віка” (якого чекає продовження) і “Ніхто”. Разом з тим в іграх Сема озвучував Майкл Айронсайд, але творці вирішили змінити голос на актора Ліва Шрайбера.

Прем’єра 14 жовтня, коли Splinter Cell: Deathwatch вийде на Netflix.

Джерело: IGN