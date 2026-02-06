tradfi
Netflix випустив німецьку версію "Містер і місис Сміт": детективний серіал про шпигунів із зіркою "Пітьми"

Катерина Левицька

Netflix випустив німецьку версію "Містер і місис Сміт": детективний серіал про шпигунів із зіркою "Пітьми"
Кадри з серіалу "Демасковані" / Netflix

Можливо Netflix щойно запропонував ідеальний варіант для перегляду на вихідні: детективний серіал у стилі “Містер і місис Сміт”, що оповідає про проблемне подружжя шпигунів.


Серіал “Демасковані” продовжує серію шпигунських хітів Netflix у складі “Нічного агента” та “Чорних голубів”. Він складається з шести епізодів тривалістю 49–58 хвилин і має український дубляж.

Головні ролі взяли на себе Фелікс Крамер та Сюзанна Вольф, які грають подружню пару Шеферів — шпигунів, що нині живуть тихим життям у конспіративній квартирі в Берліні. Утім минуле змушує дует не лише повернутись до активної роботи, а й розкрити давні таємниці одне одного. Шефери мають допомогти загадковому чоловіку, який розкриває дещо цікаве про їхню місію, що провалилась 16 років тому.

Netflix випустив німецьку версію "Містер і місис Сміт": детективний серіал про шпигунів із зіркою "Пітьми"

Головні лиходії тут, як і в реальному світі, росіяни. Але рідко, коли європейські та американські проєкти можуть відшукати інших ворогів. Хіба що, на екрані вони протистоять їм трохи активніше.


Керував серіалом Поул Коутс (“Еммердейл”), а серед решти акторського складу з’являються Семюел Фінці, Генрі Хюбхен, Сейнеб Салех та Андреас Пічман, який зіграв у нашумілій “Пітьмі”. І так, його персонажа в “Демаскованих” знову звуть Йонас.

Netflix випустив німецьку версію "Містер і місис Сміт": детективний серіал про шпигунів із зіркою "Пітьми"

Що кажуть у рецензіях?

На цей час “Демасковані” ще не отримали загальної оцінки на сайтах-агрегаторах рецензій, однак деякі видання вже оприлюднили свої вердикти. З основного: це цілком пристойний шпигунський серіал, який послуговується знайомими формулами, однак пропонує розумну та цікаву історію з “візуальною вишуканістю”.

  • “У цьому сенсі ця німецька версія схожа на роботу старанного студента, який увібрав десятки шпигунських фільмів і серіалів і перетворив їх на продукт, який запозичує трохи з кожного, щоб побудувати досить цілісну розповідь”, — Лієго Лерера, Micropsiacine.
  • “Якщо ви шанувальник добре прописаних персонажів і любите солідний шпигунський трилер з безліччю екшену та несподіваних поворотів, то “Демасковані” точно для вас”, — Каріна Аделгард,  Heavenofhorror.
  • “Шість епізодів пролетять швидко, що робить серіал легким та невимушеним. Він чудово балансує драму з аспектами шпигунського трилера та тримає увагу від початку до кінця. Це простий серіал у всьому, але психологічна глибина та емоційні настрої відрізняють його від інших у цьому жанрі”, — Арчі Сенгупта, Leisurebyte.

