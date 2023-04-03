Нік Ф’юрі повертається для «останнього бою» у новому трейлері серіалу «Таємне вторгнення»

Marvel Studios показала новий трейлер серіалу «Таємне вторгнення», в якому Нік Ф’юрі повертається на Землю для «останнього бою» проти нової загрози всьому світу.

«Таємне вторгнення» стане першим серіалом П’ятої фази кінематографічного всесвіту Marvel. За сюжетом, Ф’юрі дізнається про таємне вторгнення на Землю фракції Скруллів, здатних змінювати свою форму і приймати образ будь-якої людини. У результаті змови у різні сфери життя людей Землі впроваджені подвійні агенти. І тепер Ф’юрі змушений знайти старих союзників, включаючи Еверетта Росса, Марію Хілл та Скрулла Талоса, щоб запобігти неминучому вторгненню Скруллів і врятувати людство.

У трейлері показано кілька моментів, які зацікавлять шанувальників КВМ. Трейлер починається з того, Талос каже Ф’юрі, що відколи він пішов у космос, все стало набагато гірше. Також можна бачити Г’айа – «дитину-біженця» (і за сумісництвом дочку Талоса) у виконанні Емілії Кларк. Вона обурюється Ф’юрі, який не виконав дані раніше обіцянки. Хоча в трейлері показані деякі добре знайомі персонажі, Месників у серіалі не буде, оскільки Нік Ф’юрі каже, що на цій війні він повинен боротися поодинці.

Серіал «Таємне вторгнення» почне виходити на Disney+ 21 червня 2023 року.

Джерело: ign