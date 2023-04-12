Німеччина та Франція готують розслідування щодо Apple через антиконкурентну політику відстеження у застосунках

Рекламодавці та великі онлайн-платформи, такі як Facebook, висловлювали свої заперечення проти політики Apple щодо відстеження в додатках. Тепер компанія з Купертіно зіткнулася з антимонопольними розслідуваннями із цього питання у двох європейських країнах. Французьке відомство з питань конкуренції виявило факти антиконкурентної поведінки Apple щодо відстеження у застосунках, аналогічні висновки були зроблені у Німеччині.

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Раніше Apple дозволяла програмам вільно використовувати анонімні ідентифікатори відстеження для прив’язки реклами до відвідувань сайтів. Це дозволяло розробникам продавати персоналізовану рекламу у своїх застосунках, що приносить більший прибуток, ніж звичайна реклама. Положення після введення у дію нової політики Apple щодо відстеження. Тепер розробники програм зобов’язані запитувати дозвіл користувача на відстеження. Звичайно, більшість людей відповідає негативно.

Марк Цукерберг, власник Facebook та Instagram, був дуже засмучений новою політикою Apple. Він передбачав, що зміна політики коштуватиме йому мільярди доларів на рік. Зокрема, Цукерберг заперечував проти того факту, що власні програми Apple не повинні вимагати дозволу на відстеження – це дозволяє виробнику iPhone збирати дані, недоступні стороннім розробникам.

Німецький антимонопольний регулятор минулого тижня вирішив, що подібна поведінка робить Apple законним об’єктом для застосування спеціальних заходів проти зловживання домінантним становищем на ринку. Влада Німеччини розслідує підозри про те, що нові правила можуть сприяти власним пропозиціям Apple та/або перешкоджати іншим компаніям.

Французьке антимонопольне управління, ймовірно, розпочне антимонопольне розслідування щодо Apple у зв’язку з тим самим питанням, пов’язаним зі змінами Apple App Tracking Transparency 2021 року. Регулятор готує випуск офіційної «Заяви про заперечення» наступного тижня – цей крок означає виявлення порушень на стадії попереднього дослідження ситуації. Скаргу, що стала приводом для розслідування, було подано чотирма французькими рекламними торговими групами.

Джерело: 9to5mac