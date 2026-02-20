Nokia лишила німців без драйверів на ноутбуки Acer та Asus: VPN не допомагає

Depositphotos

Сайти Asus та Acer припинили роботу у Німеччині через судову суперечку з Nokia щодо використання відеокодека HEVC.





Клієнти перестали отримувати оновлення BIOS та драйвери та не можуть отримати доступ до сторінок техпідтримки. При цьому німецькі користувачі, які намагаються зайти на американські версії сайтів, щоб оновитись, стикаються з тією самою проблемою. Не працюють навіть спроби увімкнути VPN та встановити США як місцеперебування. Єдине, що можна зробити, це активувати VPN-сервер за межами Німеччини та використовувати сайти з інших країн, щоб знайти необхідні файли та завантажити їх.

У рамках судової справи між Asus, Acer та Nokia щодо роялті за використання HEVC, регіональний суд у Мюнхені заборонив обом компаніям-виробникам ПК та ноутбуків пропонувати, продавати, використовувати, імпортувати або зберігати свою продукцію на території Німеччини. Наразі країна залишається найбільшим ринком комп’ютерної техніки у Європі.

У заяві Asus зазначається, що всі клієнтські служби у Німеччині працюють повноцінно, отже клієнти продовжуватимуть отримувати безперебійну підтримку у повній відповідності до чинної постанови суду. У компанії додали, що оцінюють ситуацію та готують подальші юридичні кроки для досягнення справедливого рішення.





Однак той факт, що вебсайти компанії перестали працювати, суперечить заяві. Теоретично, компаніям достатньо було б відключити свої німецькі інтернет-магазини та припинити доставку товарів до Німеччини через магазини інших регіонів, але блокування набагато ширше. Можливо формулювання судової заборони також набагато ширше і тому компанії намагаються діяти з обережністю.

Днями ми детально писали про те, чому Asus і Acer зупинили продаж ноутбуків та ПК у Німеччині через Nokia. Компанія вимагає “справедливої компенсації” за використання власної технології. В Nokia також висловили готовність продовжити переговори з Asus та Acer. У заяві також згадується Hisense, яка отримала ліцензію у рамках аналогічного розгляду.

