Ноутбуки HP обійшли MacBook за популярністю у США, сприйняття якості Apple знизилося, — опитування

Ноутбук HP OMEN 16 / HP

Опитування в рамках визначення Американського індексу задоволеності клієнтів (ACSI) за 2025 рік показало зміни в уподобаннях користувачів комп’ютерів. Якщо раніше Apple очолювала рейтинг найпопулярніших виробників ПК, то тепер перше місце отримала компанія HP. Хоча в цілому рівень задоволеності користувачів комп’ютерами трохи знизився порівняно з 2024 роком, дослідження підкреслило, що саме дизайн став найсильнішою стороною сучасних ПК. Найбільш проблемною залишається взаємодія з кол-центрами підтримки.

Дослідження ACSI охопило 16 205 респондентів, які заповнили анкети з оцінкою очікувань, якості та відчуття цінності пристроїв. Результати показали, що найбільше втратили в рейтингу Apple, Microsoft та Acer — кожна компанія втратила по 3 пункти. Якщо у 2024 році Apple мала 85 балів і була лідером, то цього разу її оцінка склала 82, і компанія опинилася на другому місці. HP також втратила 1 пункт (з 84 до 83), але цього вистачило, щоб обійти Apple та стати найпопулярнішим виробником ПК у 2025 році.

Щодо планшетів, то результати ще більш помітні — рівень задоволеності впав із 81 бала у 2024 році до 77 у 2025-му. В цьому сегменті до рейтингу додали й Amazon, що лише підкреслило конкуренцію серед виробників.

Цікаво, що лише Dell змогла покращити позиції: її показник виріс із 80 до 82 балів. Водночас інші бренди, включно з Apple, Microsoft та Acer, зазнали падіння.

Опитування ACSI аналізувало різні аспекти користувацького досвіду: дизайн, доступність програмного забезпечення, простоту роботи, якість графіки й звуку. Загалом оцінки залишились близькими до торішніх, але найнижче користувачі оцінили захист від збоїв, якість “функцій” на кшталт ОС і вбудованого ПЗ, а також рівень підтримки кол-центрів.

Дослідження також відзначає, що сервісний досвід може пояснювати різницю у рівні задоволеності між настільними ПК і планшетами. Виробники розширюють мережу сервісних центрів, намагаючись зробити ремонт доступнішим, але високі витрати на обслуговування та обмежена доступність запчастин все ще залишаються серйозною проблемою.

Ще один цікавий момент: користувачі вище оцінили досвід роботи з настільними комп’ютерами, ніж з ноутбуками. При цьому такі критерії, як задоволеність від сайтів, мали бути однаковими для обох категорій пристроїв.

Джерело: pcworld