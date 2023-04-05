Ноутбуки з AMD Ryzen 74xx на Zen 4 можна буде розпізнати за новою помаранчевою наліпкою

У нових матеріалах для партнерів AMD пояснила різницю між мобільними процесорами Ryzen 7000. У них підтверджено, що лінійка 7000 с досить складною системою найменувань поєднує архітектури Zen2, Zen3, Zen4, RDNA2, RDNA3 та Vega в рамках однієї серії. Найочікуваніших ноутбуків з мобільними СPU на архітектурі Zen 4 ще нема у продажу – втім, становище скоро зміниться.

Курс Курс фотографії Поговоримо не про селфі? Запишіть мене на курс

AMD видала простий посібник для тих, хто шукає реальні споживчі товари, але не особливо знайомий зі специфікаціями. Помаранчева наліпка на ноутбуці означатиме, що його процесор заснований на архітектурі Zen 4 (Ryzen 7040/7045), тоді як стара сіра наліпка буде вказувати на чипи Zen 2 або Zen 3 (Ryzen 7020, 7030 та 7035).

Зараз практично немає оглядів ноутбуків із Ryzen 704X, але дві системи вже протестував Notebookcheck – на них та сама нова наліпка.

Курс Вивчай Adobe Premiere Ти зможеш змонтувати все: від ролика в TikTok до третьої частини “Аватара” Тримайся, Кемероне, я йду

Звичайно, вибирати ноутбук для покупки потрібно більш ретельно, ніж за кольором наліпки. Проте нові позначки дозволяють швидко відрізнити пристрої з новітньою архітектурою процесорів AMD та не заплутатися.

Джерело: VideoCardz