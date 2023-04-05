Новини Пристрої 05.04.2023 о 17:46

Ноутбуки з AMD Ryzen 74xx на Zen 4 можна буде розпізнати за новою помаранчевою наліпкою

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Ноутбуки з AMD Ryzen 74xx на Zen 4 можна буде розпізнати за новою помаранчевою наліпкою

У нових матеріалах для партнерів AMD пояснила різницю між мобільними процесорами Ryzen 7000. У них підтверджено, що лінійка 7000 с досить складною системою найменувань поєднує архітектури Zen2, Zen3, Zen4, RDNA2, RDNA3 та Vega в рамках однієї серії. Найочікуваніших ноутбуків з мобільними СPU на архітектурі Zen 4 ще нема у продажу – втім, становище скоро зміниться.

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AMD Ryzen 70xx Zen 4

AMD видала простий посібник для тих, хто шукає реальні споживчі товари, але не особливо знайомий зі специфікаціями. Помаранчева наліпка на ноутбуці означатиме, що його процесор заснований на архітектурі Zen 4 (Ryzen 7040/7045), тоді як стара сіра наліпка буде вказувати на чипи Zen 2 або Zen 3 (Ryzen 7020, 7030 та 7035).

AMD Ryzen 70xx Zen 4

Зараз практично немає оглядів ноутбуків із Ryzen 704X, але дві системи вже протестував Notebookcheck – на них та сама нова наліпка.

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AMD Ryzen 70xx Zen 4

Звичайно, вибирати ноутбук для покупки потрібно більш ретельно, ніж за кольором наліпки. Проте нові позначки дозволяють швидко відрізнити пристрої з новітньою архітектурою процесорів AMD та не заплутатися.

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Джерело: VideoCardz


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