Новини Пристрої 07.08.2024 о 13:32 comment views icon

Нові процесори AMD Ryzen 9000 на $20–$50 дешевші за попередників, — офіційно

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Андрій Русанов

Автор сайту

Нові процесори AMD Ryzen 9000 на $20–$50 дешевші за попередників, — офіційно

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Через більш ніж два місяці після анонсу нових процесорів AMD Ryzen 9000 (Zen 5) компанія оприлюднила їхню вартість. Нові чипи коштуватимуть від $279 до $649.

Нові ціни приємні, але дещо вищі, ніж передрікали чутки напередодні.Наприклад, 16-ядерний Ryzen 9 9950X має вартість $649, а не $599, а 12-ядерний 9900X коштуватиме $499 замість $449 доларів.

Але AMD встановила ціни нових процесорів нижчими, ніж в покоління 7000 на $20–$50. Ось ціни AMD Ryzen 9000 порівняно з Ryzen 7000 на момент запуску:

  • Ryzen 9 9950X — $649 (-$50)
  • Ryzen 9 9900X — $499 (-$50)
  • Ryzen 7 9700X — $359 (-$40)
  • `Ryzen 5 9600X — $279 (-$20)

Дати випуску процесорів не змінилися: 8 серпня — Ryzen 7 9700X і Ryzen 5 9500X, 15 серпня — Ryzen 9 9900X і 9950X. Але материнські плати з 800 чипсетами не вийдуть до цих дат.

Через більш ніж два місяці після анонсу нових процесорів AMD Ryzen 9000 (Zen 5) компанія оприлюднила їхню вартість. Нові чипи коштуватимуть від $279 до $649. Нові ціни приємні, але дещо вищі, ніж передрікали чутки напередодні.Наприклад, 16-ядерний Ryzen 9 9950X має вартість $649, а не $599, а 12-ядерний 9900X коштуватиме $499 замість $449 доларів.. Але AMD встановила ціни нових процесорів нижчими, ніж в наявного покоління на $20–$50. Ось ціни AMD Ryzen 9000 порівняно з Ryzen 7000 на момент запуску( Ryzen 9 9950X — $649 (-$50) Ryzen 9 9900X — $499 (-$50) Ryzen 7 9700X — $359 (-$40) Ryzen 5 9600X — $279 (-$20) Дати випуску процесорів не змінилися: 8 серпня — Ryzen 7 9700X і Ryzen 5 9500X, 15 серпня — Ryzen 9 9900X і 9950X. Але материнські плати з 800 чипсетами не вийдуть до цих дат. Сьогодні AMD зніме ембарго на перші огляди моделей 9700X і 9600X. Якщо продуктивність в іграх дійсно покращиться, це однозначно схилить геймерів до їхнього придбання.

Сьогодні AMD зніме ембарго на перші огляди моделей 9700X і 9600X. Якщо продуктивність в іграх дійсно покращиться, це однозначно схилить геймерів до їхнього придбання.

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Джерела: AMD, VideoCardz

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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