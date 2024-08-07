Нові процесори AMD Ryzen 9000 на $20–$50 дешевші за попередників, — офіційно

Через більш ніж два місяці після анонсу нових процесорів AMD Ryzen 9000 (Zen 5) компанія оприлюднила їхню вартість. Нові чипи коштуватимуть від $279 до $649.
Нові ціни приємні, але дещо вищі, ніж передрікали чутки напередодні.Наприклад, 16-ядерний Ryzen 9 9950X має вартість $649, а не $599, а 12-ядерний 9900X коштуватиме $499 замість $449 доларів.
Але AMD встановила ціни нових процесорів нижчими, ніж в покоління 7000 на $20–$50. Ось ціни AMD Ryzen 9000 порівняно з Ryzen 7000 на момент запуску:
- Ryzen 9 9950X — $649 (-$50)
- Ryzen 9 9900X — $499 (-$50)
- Ryzen 7 9700X — $359 (-$40)
- `Ryzen 5 9600X — $279 (-$20)
Дати випуску процесорів не змінилися: 8 серпня — Ryzen 7 9700X і Ryzen 5 9500X, 15 серпня — Ryzen 9 9900X і 9950X. Але материнські плати з 800 чипсетами не вийдуть до цих дат.
Сьогодні AMD зніме ембарго на перші огляди моделей 9700X і 9600X. Якщо продуктивність в іграх дійсно покращиться, це однозначно схилить геймерів до їхнього придбання.
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Джерела: AMD, VideoCardz
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