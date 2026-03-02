Вийшов перший трейлер “Дуже страшного кіно 6”, пообіцявши повернення всіх класичних акторів франшизи до своїх ролей.





У трейлері, здається, жорстко висміюються усі жахастики, що тільки виходили на екрани з моменту останньої частини франшизи у 2013 році. Трейлер сповнений пародіями на M3GAN та такі стрічки як “Субстанція”, “Зброя”, “Грішники”. Брати Веянси налаштовані серйозно рознести сучасний американський горор. Повертаються й улюблені героїні Бренда (Реджина Холл) і Сінді (Анна Фарріс). При чому Сінді постає в образі республіканки й тут жорстко вісміюється тема расизму.

Очевидно, що за прикладом класичних частин фільм включатиме чимало огидних моментів. Наприклад, бійня з Санта-Клаусом у торгівельному центрі — пародія на “Жахливий 3″. Хоча в трейлері достатньо пародій, співавтор сценарію Марлон Веянс каже, що в центрі уваги залишаються ключові персонажі” з першої частини, включаючи Рея і Шорті. Однак сценаристи не оминули й появу нового покоління. В інтерв’ю, коментуючи тему висміювання переважно інших проєктів, Веянси різко заперечили, що пародіюють все підряд.





“Якщо ви подивитеся “Дуже страшне кіно”, “Дуже страшне кіно 2”, то побачите, що ми не просто “давайте додамо туди все підряд”. Ми додали все, що органічно вписувалося в характери персонажів”, — заявляють творці “Дуже страшного кіно 6”.

Прем’єра стрічки запланована на 12 червня.

Франшиза, яка заробила майже $900 млн у прокаті, була створена Марлоном, Шоном і Кіненом Айворі Вейансами. Саме Кінен написав і зняв перші дві частини та повертається як продюсер. Марлон і Шон були сценаристами й виконавцями головних ролей у перших фільмах.

Шоста частина “Дуже страшного кіно” матиме нового режисера — Майкла Тіддеса. Він давно співпрацює з братами Веянсами, починав асистентом на зніманні “Блондинки в шоколаді”, а згодом зняв їхні відомі стрічки: сатиричний хорор “Будинок з паранормальними явищами” та комедії для Netflix — “Голяка” і “Шестерняшки”.

Виконавчими продюсерами виступають Джонатан Глікман, Александра Лоуї та Томас Задра від Miramax.

