NVIDIA, AMD, Intel — усі пішли на спад. Акції американських виробників чипів падають після найбільших темпів зростання з 2009 року

Акції NVIDIA, Intel та інших американських виробників чипів 3 січня доєдналися до низхідного тренду після того, як головний напівпровідниковий індекс Волл-стріт відійшов від рекордних максимумів після найбільших темпів зростання з 2009 року, коли напівпровідникова промисловість оговталася після фінансової кризи. Зміну тренду серед перших помітило видання Reuters.

Так, падіння акцій AMD, Qualcomm та Broadcom на понад 2% найбільше вдарило по індексу напівпровідникових компаній PHLX (SOX) Зважений за капіталізацією індекс Філадельфійської фондової біржі, який включає 30 найбільших компаній США у сфері напівпровідників, та слугує як барометр загального стану цієї галузі на фінансових ринках, який знизився на 2,1%. Індекс PHLX знизився вже майже на 7% від досягнення рекордно високого рівня 27 грудня.

Падіння курсів акцій напівпровідникових компаній на цьому тижні є частиною загального спаду на Волл-стріт — на тлі очікування інвесторів підвищення ставки ФРС США на грудневому засіданні регулятора. До речі, протокол вже опублікували, — регулятор зберіг ставку на рівні 5,25–5,5% річних та натякнув (поки без конкретики) на подальше зниження відсоткової ставки протягом 2024-го (спостерігачі очікують 3,75-4%).

Підживлений хайпом навколо штучного інтелекту, а останнім часом — очікуваннями, що ФРС знизить процентні ставки цього року, напівпровідниковий індекс PHLX зріс на 65% протягом 2023 року, що стало найвищим результатом з 2009 року. Для порівняння, відомі фондові індекси NASDAQ та S&P 500 за цей час додали 43% і 24% відповідно.

Акції виробників чипів також суттєво виграли від ставок на спад світового попиту минулого року. Після того, як виробники мікросхем пам’яті скоротили виробництво, ринок практично досягнув дна. І найбільшу вигоду у нових ШІ перегонах отримала NVIDIA, яка є найбільшим виробником графічних прискорювачів, що забезпечують роботу генеративних нейромереж та чат-ботів. Капіталізація «зеленого» чипмейкера протягом 2023 року зросла більш ніж утричі — до $1,2 трлн, що зробило її п’ятою найдорожчою компанією на Волл-стріт. З початку 2024 року NVIDIA втратила 3,94% вартості.

Світова економіка має уникнути рецесії 2024 року (аргументами за тут є зростання ВВП та сповільнення інфляції в США та Єврозоні). З іншого боку, є багато факторів невизначеності й перегляд показників споживання у бік зниження є аргументом на користь вичерпання запасів та високої ймовірності рецесії у майбутньому. Зрештою, ніхто не може точно передбачити як далі розвиватимуться події (що чекає економіку США та Європи), тож лишається закладати ймовірність різних подій з огляду на теперішні обставини.

Курс Англійської. Вивчай англійську прямо зі свого смартфона за допомоги смарт-платформи. Більше про курс

Аналітик BofA Global Research Вівек Ар’я своїм клієнтам рекомендував інвестувати в хмарні обчислення та автомобілі через акції Nvidia, Marvell Technology, NXP Semiconductors та ON Semiconductor. Також у власний список рекомендацій він включив акції KLA Corp і Arm Holdings, з огляду на зростання складності конструкції мікросхем. В іншій записці аналітик Wells Fargo Джо Куатрочі відзначив очікування щодо стриманого відновлення позицій виробників обладнання для випуску чипів у 2024 році, і вказав на KLA та Applied Materials як на найкращі акції в цій галузі.