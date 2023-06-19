NVIDIA RTX 4090 майже досягла 4 ГГц у розгоні — оверклокер зафіксував рекордний результат 3930 МГц

Відомому оверклокер CENS майже вдалося досягти частоти 4 ГГц на GPU NVIDIA RTX 4090. Йому не вистачило 70 МГц, але це все одно світовий рекорд. Верхній фабричний поріг буста частоти RTX 4090 – 2520 МГц, вона відома гарним розгінним потенціалом. Раніше тому ж ентузіасту вдалося зафіксувати результат 3,825 ГГц.
First to break the 3900MHz barrier on a VGA🔥
#1 Colorful Geforce 𝟒𝟎𝟗𝟎 𝐢𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐋𝐀𝐁 on LN2 ❄️
🏆 GPUPI 32B @ 3930MHz in 46s🧮https://t.co/SCwZZhlHlc@iGameColorful@NVIDIAGeForce@GeForce_JacobF@VideoCardz@3DCenter_org pic.twitter.com/rJnFXdpCXC
— CENS (@CENSXOC) June 17, 2023
Перевищити 3900 МГц вдалося на системі з чипсетом Z790, в яку було встановлено процесор Intel Core i9-13900K, 32 ГБ пам’яті DDR5-4300 та відеокарту Colourful iGame RTX 4090 LAB, модифікацію iGame Vulcan. Звичайно, «залізо» охолоджувалося рідким азотом. Рекордні цифри можна було спостерігати протягом 46 секунд – частота коливалася між 2,63 ГГц та 3,93 ГГц.
Результат був отриманий під час запуску тесту GPUPI – не такого вимогливого до апаратної частини, як 3DMark. Вважається, що він не використовує повною мірою можливості 3D-технологій, як це роблять ігри та інші синтетичні тести. Це програмне забезпечення використовується у змаганні результатів оверклокерів на ресурсі HWBOT.
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Джерела: Tom’s Hardware, VideoCardz