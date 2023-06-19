NVIDIA RTX 4090 майже досягла 4 ГГц у розгоні — оверклокер зафіксував рекордний результат 3930 МГц

Відомому оверклокер CENS майже вдалося досягти частоти 4 ГГц на GPU NVIDIA RTX 4090. Йому не вистачило 70 МГц, але це все одно світовий рекорд. Верхній фабричний поріг буста частоти RTX 4090 – 2520 МГц, вона відома гарним розгінним потенціалом. Раніше тому ж ентузіасту вдалося зафіксувати результат 3,825 ГГц.

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Перевищити 3900 МГц вдалося на системі з чипсетом Z790, в яку було встановлено процесор Intel Core i9-13900K, 32 ГБ пам’яті DDR5-4300 та відеокарту Colourful iGame RTX 4090 LAB, модифікацію iGame Vulcan. Звичайно, «залізо» охолоджувалося рідким азотом. Рекордні цифри можна було спостерігати протягом 46 секунд – частота коливалася між 2,63 ГГц та 3,93 ГГц.

Результат був отриманий під час запуску тесту GPUPI – не такого вимогливого до апаратної частини, як 3DMark. Вважається, що він не використовує повною мірою можливості 3D-технологій, як це роблять ігри та інші синтетичні тести. Це програмне забезпечення використовується у змаганні результатів оверклокерів на ресурсі HWBOT.

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Джерела: Tom’s Hardware, VideoCardz