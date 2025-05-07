Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025

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Наближається виставка Computex, під час якої компанії зазвичай представляють свої новинки та цікаві розробки у сфері комп’ютерного обладнання. Цього року нас може чекати цікавий сюрприз від Nvidia та MediaTek. Як очікується, компанії представлять свої спільно створені процесори для ПК на базі архітектури Arm. Про це повідомляє видання ComputerBase.

Отже, на Computex 2025 компанії представлять нові чипи під назвами N1X та N1, призначені для настільних комп’ютерів і ноутбуків. Ці процесори призначені для платформи Windows on Arm. Однак, як повідомляє Heise із посиланням на SemiAccurate, у продажу ці чипи можуть з’явитися не раніше 2026 року через технічні труднощі, які ще не вирішені.

Генеральні директори обох компаній — Дженсен Хуанг з Nvidia та Рік Цай з MediaTek — мають виступити з послідовними презентаціями на виставці Computex у Тайбеї, Тайвань, 19 та 20 травня відповідно. Імовірно, саме тоді буде анонсована нова лінійка процесорів, у якій поєднано CPU на базі Arm від MediaTek та GPU Blackwell від Nvidia. Ці продукти створюються в рамках платформи GB10 — компактних ШІ-робочих станцій.

Через партнерство з MediaTek компанія Nvidia сподівається вийти на ті ринки, де зараз домінують APU від AMD із потужною графікою Radeon, а також процесори Snapdragon X на базі Arm. Відеокарти Nvidia Blackwell, що використовуватимуться в нових процесорах, обіцяють кращу продуктивність і сумісність з іграми, ніж AMD Radeon чи Qualcomm Adreno. Це, безумовно, приверне увагу геймерів. Хоча багато залежатиме від рівня енергоспоживання.

Згідно з попередніми даними, процесори N1X та N1 можуть мати до 10 потужних ядер Cortex-X925 та до 10 енергоефективних ядер Cortex-A725. Також очікуються доступніші конфігурації, які розраховані на ті сегменти ринку, де Qualcomm зі своїми Snapdragon X або AMD із вбудованою графікою Radeon поки не пропонують ефективних рішень.

Щоб забезпечити виробництво цих нових чипів у великих обсягах, MediaTek заздалегідь зарезервувала великі потужності для пакування чипів у корпусах типу FCBGA. Це вказує на те, що ці процесори створені саме для ПК, а не для мобільних пристроїв. За інформацією DigiTimes, резервування відбулося ще наприкінці 2024 року й мало незвично великий масштаб. Однак поки що невідомо, чи відповідає цей графік пакування термінам виробництва перших процесорів Nvidia та MediaTek.

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Попри загальний інтерес до цих нових процесорів, питання їх виходу на ринок залишається відкритим. Кілька джерел повідомляють, що технічні складнощі можуть значно відтермінувати масовий запуск систем на їх основі. Попри початкові плани випустити готові пристрої з новими процесорами вже у 2025 році, деякі прогнози говорять про можливе перенесення релізу аж на 2026 рік. Але наразі офіційного підтвердження цих чуток немає. Раніше пророкували, що нові чипи складуть конкуренцію Apple M4.

Джерело: tomshardware

Розділ Технології виходить за підтримки

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