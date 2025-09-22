Новини Софт 22.09.2025 comment views icon

Сумуєте за Vista? Windows 11 отримає вбудовану підтримку відеошпалер

Катерина Даньшина

Сумуєте за Vista? Windows 11 отримає вбудовану підтримку відеошпалер
Можливо вам більше не знадобиться Wallpaper Engine — Microsoft тестує використання відеошпалер у Windows 11.

Функцію помітили в останніх збірках Windows 11 для інсайдерів. Вона дозволяє встановлювати відео як фонові шпалери робочого столу, яке відтворюватиметься щоразу коли ви його переглядаєте подібно до рішень (часто платних) сторонніх розробників, як у випадку з Wallpaper Engine. Доступні формати: .mp4, .m4v, .mov, .wmv, .avi, .mkv та .webm.

У минулому Microsoft вже пропонувала підтримку відеошпалер у Windows Vista, як функцію DreamScene для версії Ultimate, але з релізом Windows 7 її вилучили.

Відеошпалери — досить затребувана функція для користувачів Windows, зважаючи на те, що Wallpaper Engine регулярно входить до списку 10 найпопулярніших програм та ігор у Steam.

Корпорація роками тестувала динамічні анімовані шпалери для Windows 11, і попередній дизайн навіть показав, як саме вони можуть виглядати. Очікувалось, що цю функцію запустять у 2023 році, але до релізної версії Windows 11 вона так і не потрапила.

Нагадаємо, що днями Microsoft оновила Paint, “Ножиці” та “Блокнот” новими функціями, в тому числі ШІ, а також працює над вбудованим тестом швидкості інтернету.

Джерело: Windows LatestThe Verge

