Сумуєте за Vista? Windows 11 отримає вбудовану підтримку відеошпалер

Можливо вам більше не знадобиться Wallpaper Engine — Microsoft тестує використання відеошпалер у Windows 11.

Функцію помітили в останніх збірках Windows 11 для інсайдерів. Вона дозволяє встановлювати відео як фонові шпалери робочого столу, яке відтворюватиметься щоразу коли ви його переглядаєте — подібно до рішень (часто платних) сторонніх розробників, як у випадку з Wallpaper Engine. Доступні формати: .mp4, .m4v, .mov, .wmv, .avi, .mkv та .webm.

У минулому Microsoft вже пропонувала підтримку відеошпалер у Windows Vista, як функцію DreamScene для версії Ultimate, але з релізом Windows 7 її вилучили.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26×20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025

Відеошпалери — досить затребувана функція для користувачів Windows, зважаючи на те, що Wallpaper Engine регулярно входить до списку 10 найпопулярніших програм та ігор у Steam.

Корпорація роками тестувала динамічні анімовані шпалери для Windows 11, і попередній дизайн навіть показав, як саме вони можуть виглядати. Очікувалось, що цю функцію запустять у 2023 році, але до релізної версії Windows 11 вона так і не потрапила.

Нагадаємо, що днями Microsoft оновила Paint, “Ножиці” та “Блокнот” новими функціями, в тому числі ШІ, а також працює над вбудованим тестом швидкості інтернету.

