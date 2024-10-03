OpenAI залучила рекордні $6,6 млрд при оцінці у $157 млрд — Apple від інвестування відмовилась

OpenAI щойно завершила історичний раунд фінансування й залучила $6,6 млрд інвестицій при оцінці у $157 млрд.

Очолила фінансування компанія Thrive Capital, яка виділила $1 млрд і уклала спеціальну угоду, що дозволяє їй інвестувати ще мільярд наступного року (однак при тій самій оцінці для OpenAI), якщо ШІ-стартап досягне цільового доходу. Останнє залежить зокрема від того, чи буде OpenAI реструктуризована як комерційна компанія — якщо цього не станеться протягом двох років, то інвестори можуть вимагати повернення своїх грошей.

Минулого тижня Reuters повідомляв, що OpenAI розглядає можливість стати суспільно корисною корпорацією (як Anthropic).

Також серед інвесторів — Microsoft, Nvidia, SoftBank, але не Apple, яка відмовилась від фінансування попри довгі переговори, зазначає Axios.

The Verge пише, що OpenAI просила інвесторів не підтримувати стартапи конкурентів — зокрема Anthropic і xAI Ілона Маска. Нагадаємо, що останній залучив $6 млрд фінансування у травні.

Оцінка OpenAI в останньому раунді фінансування у 40 разів перевищує заявлений дохід — безпрецедентна цифра, яка підкреслює те, наскільки великий ажіотаж навколо ШІ в Кремнієвій долині.

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За даними The New York Times, місячний дохід OpenAI сягнув $300 мільйонів у серпні, тоді як компанія очікує приблизно $3,7 млрд річного обсягу продажів у 2024 році (і передбачає, що її дохід досягне $11,6 млрд наступного року).

«Фінансування дозволить нам подвоїти наше лідерство в передових дослідженнях штучного інтелекту, збільшити обчислювальну потужність і продовжувати створювати інструменти, які допомагають людям розв’язувати складні проблеми», — йдеться в повідомленні OpenAI у блозі.

Нагадаємо, що минулого тижня технічна директорка OpenAI Міра Мураті та двоє провідних дослідників залишили компанію на тлі численних повідомлень про культурні суперечності між командами продуктів та безпеки. У травні компанію покинув і головний науковий співробітник Ілля Суцкевер, який вже у червні повідомив про створення власного ШІ-стартапу — для «безпечного суперінтелекту».

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