Острів з населенням 15 тисяч заробляє на домені “.аі” $70 млн щороку: кількість сайтів перевищила 1 мільйон

Андрій Шадрін

Домен верхнього рівня “.ai”, спочатку закріплений за Британською заморською територією Ангілья, перетнув позначку у 1 мільйон сайтів на початку січня. Вони вже принесли уряду Ангільї близько $70 млн доходів минулого року: це понад третина її бюджету.


Від акціонерів Sandisk до vibe-кодерів — штучний інтелект швидкими темпами створює й руйнує статки. Одним із несподіваних бенефіціарів стала Ангілья, якій пощастило отримати майбутній фінансовий успіх, коли ICANN — Інтернет-корпорація з присвоєння імен та номерів — у середині 1990-х років надала острову домен верхнього рівня “.ai”. З моменту запуску ChatGPT наприкінці 2022 року золота лихоманка сайтів, що прагнуть асоціюватися з бурхливо зростаючими технологіями ШІ, призвела до потоку доходів для острова з населенням лише близько 15 тисяч осіб.

У 2023 році Ангілья отримала 87 млн східнокарибських доларів (приблизно $32 млн) від продажу доменних імен — це близько 22% загальних доходів уряду того року, при 354 тисячах зареєстрованих доменів “.ai”. У 2024 році доходи від доменів .ai складали близько 105,5 млн східнокарибських доларів ($39 млн), у 2025 році вони зросли до прогнозованих 132 млн EC$, а прогноз на 2026 рік — близько 138 млн EC$ доходу. Станом на середину 2024 року кількість доменів .ai становила 850 тис. Втім, вже 2 січня 2026 року кількість доменів “.ai” перевищила 1 мільйон, згідно з даними Domain Name Stat. Це підтверджується у бюджетному зверненні уряду на 2026 рік, у якому прем’єрка Ангільї Кора Річардсон Ходж заявила, що доходи від реєстрації доменних імен продовжують дивувати.

Дані: Sherwood / Domain Name Stat

У звіті зазначається, що надходження від продажу товарів і послуг значно перевищили очікування, насамперед завдяки доходам від доменів “.ai”. За прогнозами, загальні надходження сягнуть 260,5 млн східнокарибських доларів (приблизно $96,4 млн) за 2025-2026 роки. У 2023 році реєстрація доменних імен становила близько 73% цієї ширшої категорії доходів. Якщо припустити подібну частку і цього року, це означає, що територія заробила понад $70 млн на доменах “.ai” за минулий рік. Це набагато більше, ніж податки і навіть туризм.

Ангілья зазвичай стягує $140 за дворічну реєстрацію домену, створюючи стабільний потік доходів, оскільки близько 90% доменів продовжують реєстрацію через два роки. Однак саме аукціони прострочених доменів “.ai”, які продаються через доменного реєстратора Namecheap, приносять найбільші суми — наприклад, домен “cloud.ai” був проданий за $600 тис., домен “law.ai” — за $350 тис., а “you.ai” — за $700 тис. у вересні минулого року. Лише за останній тиждень 31 прострочений домен “.ai” було продано на загальну суму близько $1,2 млн, за даними трекера продажів доменів NameBio.


Джерело: Sherwood.News

