Паяльник і "болгарка": модер зробив з Xbox "портативну" консоль

Вадим Карпусь

Xbox-Франкенштейн / YouTube James Channel

Автор YouTube-каналу James Channel поставив собі непросте завдання: перетворити “найбільшу, найважчу й найбільш енерговитратну консоль, яку тільки бачили” на портативний пристрій. І, як видно з відео, йому це вдалося. Вийшла, можливо, не найелегантніша модифікація, адже перероблена консоль тримається переважно на клейкій стрічці та клеї, але виглядає вона вражаюче. Додаткового драйву додає відкритий DVD-диск, що обертається зі швидкістю близько 10 000 об/хв, прямо в центрі конструкції, створюючи відчуття небезпечного, але захопливого ретро-геймінгу.

Відео починається з того, що Джеймс дістає з полиці оригінальну версію Xbox, серед багатьох культових консолей у різному стані. Проте обрана модель від Microsoft спершу виявляється непридатною для перероблення: її потрібно відремонтувати ще в “рідному” стані, перш ніж братися за пилку та клей. Почати з робочого зразка важливо, щоб уникнути складнощів із пошуком проблем під час подальшої модифікації.

Розрызання Xbox / YouTube James Channel

Після ремонту оригінальну Xbox автор відео розрізає на частини, позбавляється зайвих компонентів і фрагментів корпусу, щоб зробити консоль портативною. Але цей проєкт не обмежився виключно компонентами Xbox. Джеймс використав стару портативну відеодок-станцію від iPod як джерело екрана й динаміків, замінив “важкий та громіздкий” жорсткий диск формату 3,5 дюйма на рішення Compact Flash, а геймпади Xbox розпиляв навпіл і прикріпив по боках від центральної частини з екраном та самою консоллю.

Проєкт на деякий час було відкладено: Джеймс припинив роботу майже на три тижні. Повернувшись, він знову взявся за справу й подолав серйозну проблему — з восьми DVD-приводів для Xbox, куплених ним як донорські, лише один виявився робочим. Крім цього, знадобилося виправляти й погано обтиснутий IDE-роз’їм. У результаті з цих труднощів і невдач зрештою народилася його “портативна потвора”.

У фінальній частині відео Джеймс запускає тест — Halo на портативному Xbox. Пристрій показав автономність усього 9 хвилин 40 секунд під час гри. Для порівняння, сучасні портативні ігрові пристрої на кшталт Steam Deck виглядають справжніми “марафонцями”.

Зауважимо, сьогодні в сегменті портативних консолей з Xbox-брендингом є й офіційні рішення: наприклад, Asus ROG Xbox Ally та Ally X, які вже доступні для передзамовлення.

Джерело: tomshardware

