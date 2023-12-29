Перша зареєстрована аварія Tesla Cybertruck призвела до «незначних» травм

У Каліфорнії зафіксовано першу аварію за участю нового електромобіля Tesla Cybertruck. В автомобілі знаходилося троє людей. Другим учасником аварії став автомобіль Toyota Corolla 2009 випуску, яким керував 17-річний водій.

«Наше попереднє розслідування показує, що Toyota Corolla рухалася по SR-35 у південному напрямку, на південь від Пейдж-Мілл-роуд, з невідомою швидкістю, коли водій з невідомих причин повернув праворуч і згодом врізався в ґрунтовий насип на правому узбіччі. Потім Toyota знову виїхала на проїжджу частину, перетнула подвійні жовті роздільні лінії й виїхала на смугу руху, що йде на північ, і врізалася в Tesla Cybertruck, що рухалася SR-35 у північному напрямку», – йдеться в повідомленні California Highway Patrol.

Аварія сталася у похмуру та дощову погоду. Під час інциденту автомобіль Cybertruck, зважаючи на все, не перебував у режимі автономного управління.

Експерти висловлювали припущення, що жорстка конструкція і дизайн з кутами Tesla Cybertruck можуть становити небезпеку для оточуючих у разі аварії. Однак перша зафіксована аварія за участю Cybertruck поки що не підтверджує цих побоювань. Повідомляється, що лише водій Cybertruck отримав легку травму, і він відмовився від поїздки до медичного закладу. Інші люди не постраждали внаслідок аварії.

Разом з тим, на опублікованих фотографіях видно значні пошкодження передньої частини Corolla. Видимі деталі Cybertruck не мають таких же значних пошкоджень, незважаючи на бічні подушки безпеки, що спрацювали. Однак на фотографіях не видно водійської сторони автомобіля.

Джерело: The Verge