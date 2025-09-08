Рімейк "Горця" возз'єднає бійцівський дует "Гладіатора" 2000-х років

Новини Кіно 08.09.2025 comment views icon

Рімейк "Горця" з Генрі Кавіллом возз'єднає бійцівський дует "Гладіатора" 2000-х років
Рассел Кроу і Джимон Гонсу у фільмі "Гладіатор" (2000)

Дворазовий номінант на “Оскар” Джимон Гонсу поповнив акторський склад нового “Горця”, де зіграє зі своїм “колегою” по “Гладіатору” Расселом Кроу.

В “Гладіаторі” Кроу грав Максимуса, тоді як Гонсу взяв на себе роль нумідійця Джуби.

Новий “Горець” — це рімейк фантастичного бойовика Рассела Малкехі 1986 року, який розповідатиме про шотландського горця Коннора Маклауда, що виявляє свою належність до таємничої раси безсмертних істот. Вони готові “рубати одне одного тисячоліттями”, аж поки не лишиться один.

«‎Горець» із Генрі Кавіллом стане «майже Джоном Віком із мечами» — Чад Стагелські про підготовку до знімань
Кадри з фільму “Горець” (1986)

Головну роль взяв на себе колишній Відьмак та Супермен Генрі Кавілл, його наставника Раміреса зіграє Кроу, а Гонсу представляють, як “безсмертного воїна з Африки”. Серед решти акторського складу: Дейв Батіста (смертоносний вбивця Курган), а також Карен Гіллан та Маріса Абела, які втілять образи коханих Маклауда в різні періоди.

Чад Стахелські каже, що «Горець» з Генрі Кавіллом стане «майже романтичною» історією сучасності із 500-річним головним героєм
Крістофер Ламберт, “Горець” / Генрі Кавілл, “Відьмак”

Режисером виступить Чад Стахелські (“Джон Вік”), а сценаристом Майкл Фінч, який, за чутками, “створює більший і нюансований всесвіт, який залучить безсмертних з багатьох країн”.

“Ми переносимо події з початку 1500-х років у високогір’ї до сучасних Нью-Йорка та Гонконгу, і дивимося, як вони розвиватимуться. Тут є великі можливості для екшену. Є шанс зіграти персонажа, якого не так багато людей грають. І це трохи історія кохання, але не така, як ви думаєте. У фільмах “Джон Вік” я багато чого навчився про те, як трохи змінювати розповідь… це ще один вид міфу”, — говорив Стахелські.

Раніше режисер уточнив, що фільм вийде в кінотеатрах у 2027 році. Очікується, що знімання розпочнуться наприкінці вересня й охоплять Шотландію, Англію та Гонконг.

Початково проєкт розробляли в Lionsgate, але наразі він перейшов “під крило” Amazon.

Lionsgate відмовилась від «Горця» з Генрі Кавіллом, бо режисер хотів «забагато грошей»

Джерело: GameReactor, Collider, GamesRadar

