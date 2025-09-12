Новини Кіно 12.09.2025 comment views icon

Генрі Кавілл травмувався на зйомках "Горця", виробництво відклали на 2026 рік



Катерина Даньшина

Редактор новин

Генрі Кавілл у серіалі "Відьмак"

Генрі Кавілл отримав травму під час тренувань для “Горця” — деталей не розголошують, однак очікується, що виробництво фільму призупинять до 2026 року.

“Горець” — це рімейк фільму Рассела  Малкахі 1986 року з Крістофером Ламбертом і Шоном Коннері в головних ролях, який зобразив кульмінацію давньої битви між безсмертними воїнами, що розгорталася через переплетені сюжетні лінії минулого та сьогодення. Фільм здобув величезну популярність в еру домашнього відео 1980-х років, породивши численні продовження, телесеріал і сформувавши вірну фан-базу.

«‎Горець» із Генрі Кавіллом стане «майже Джоном Віком із мечами» — Чад Стагелські про підготовку до знімань
Кадри з фільму “Горець” (1986)

У новому фільмі Кавілл грає шотландського горця Коннора Маклауда, що виявляє свою належність до таємничої раси безсмертних істот. Вони готові “рубати одне одного тисячоліттями”, аж поки не лишиться один. Серед решти акторського складу: Рассел Кроу (Рамірес), Дейв Батіста (Курган), Маріса Абела, Карен Гіллан та Макс Чжан. Тижнем раніше до проєкту приєднався Джимон Гонсу, тим самим возз’єднавши бійцівський дует “Гладіатора” 2000-х років. 

Кадри з фільму "Горець"
Кадри з фільму “Горець” (1986)

Сценарій написав Майкл Фінч, а за режисуру взявся Чад Стахелські (“Джон Вік”). За чутками рімейк “Горця” створить “більший і нюансований всесвіт, який залучить безсмертних з багатьох країн”.

“Ми переносимо дію з початку 1500-х років у високогір’ї до нинішніх Нью-Йорка та Гонконгу, і дивимося, як це піде. Є великі можливості для дії і є шанс зіграти персонажа з історією кохання, але це не те, про що ви могли подумати”, — говорив режисер в попередніх інтерв’ю.

Фільм вже стикнувся з кількома виробничими труднощами: початково зйомки мали розпочати у 2024 році, але згодом перенесли на 2025 рік; згодом Чада залучили до “переробки” спінофу “Джона Віка” з балериною Аною де Армас, тож камери так і не запрацювали до цього часу. Зважаючи на усе це, сумнівно, що “Горець” вийде у 2026-му.

Стахелські, який перетворив “Джона Віка” на мільярдну франшизу, окреслив бюджет “Горця” у $180 млн. Однак Lionsgate така сума здалась зависокою і проєкт переїхав “під крило” Amazon.

Серіал “Відьмак” покаже “епізод-мюзикл” з Любистком у четвертому сезоні

Джерело: Deadline

