В серіалі "Розкрадачка гробниць" з Софі Тернер таємно знялася колишня Лара Крофт

Катерина Левицька

Редактор новин

Перший погляд: Софі Тернер в образі Лари Крофт для серіалу "Розкрадачка гробниць"
Софі Тернер — нова Лара Крофт від Amazon

У Великій Британії офіційно стартували зйомки серіалу “Розкрадачка гробниць” від Amazon. Попри те, що головну роль взяла на себе Софі Тернер, на знімальному майданчику помітили одну із колишніх “Лар Крофт”.


У статті присутні легкі спойлери до серіалу “Розкрадачка гробниць”

Якщо ви чекали на Анджеліну Джолі чи Алісію Вікандер, новина вас розчарує: йдеться про Кілі Хоуз, яка озвучувала Лару Крофт у відеоіграх протягом десятиліття. На зйомках акторку, вдягнуту в плащ, супроводжували дві дивні фігури в масках. ЗМІ припускають, що вона зіграє матір Лари, леді Амелію Крофт, а Amazon задумав цей момент, аби відтворити щось на кшталт “передачі прапора”.


Команди, що екранізують відеоігри, часто використовують подібні трюки, аби порадувати фанів. Один з прикладів серіал “Останні з нас”, який залучив на епізодичні ролі акторів, що озвучували Джоела та Еллі — щоправда, для нових персонажів. У випадку останньої Ешлі Джонсон відвели роль матері героїні Белли Рамзі, що майже ідентично до рішення Amazon.

У відеоіграх леді Амелія Крофт зникає за загадкових обставин після авіакатастрофи, а сюжет Tomb Raider: Underworld (2008) пізніше включає її пошуки. Хоуз озвучила Лару в попередньо зазначеній грі, а також в Lara Croft and the Guardian of Light (2010), Lara Croft and the Temple of Osiris (2014) та Tomb Raider Reloaded (2021).

На початку січня  Amazon вперше показав колишню зірку “Гри престолів” Софі Тернер в ролі Лари Крофт. На фото вона зображена в культовій зеленій майці та червоних окулярах, разом з тим демонструючи оновлену й підкачану фігуру, заради якої рік “жила” на тренажерах. Утім, не всім образ та вибір акторки прийшовся до вподоби, особливо зважаючи на порівняння з Джолі. Однак сама Тернер пояснювала, що її Лара — не “секс-бомба”, а має інші сильні сторони.

Серед інших запрошених акторів: Сігурні Вівер в ролі нового персонажа Евелін Волліс, загадкової й високопоставленої жінки, що прагне використати таланти Лари; Джейсон Айзекс, який грає дядька Крофт, Атласа ДеМорнея; Білл Патерсон, як дворецький Вінстон, а також Мартін Бобб-Семпл — технічний геній та друг Лари Зіп. Раніше Amazon не згадував про участь Хоуз, ймовірно, аби лишити сюрприз в таємниці. Шоуранеркою та сценаристкою “Розкрадачки гробниць” виступила Фібі Воллер-Брідж.

Поряд з серіалом, ігри серії переживають своєрідне перезавантаження. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ремейк першої гри серії, має вийти десь у 2026 році на PlayStation 5, Xbox Series X та S, а також на ПК через Steam; а реліз абсолютно нової Tomb Raider: Catalyst запланований на 2027-й. В обох Лару гратиме Алікс Вілтон Ріган, яка замінить Каміллу Ладдінгтон з трилогії Survivor.

Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: “Я маю створити щось своє”

