Сігурні Вівер каже, що продюсери «Чужий 3» були «ідіотами», бо ігнорували ідеї Девіда Фінчера та берегли гроші

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«Чужий 3» був режисерським дебютом 30-річного Девіда Фінчера, однак пережив справжнє виробниче пекло й отримав змішані відгуки після релізу.

У фільмі Сігурні Вівер повернулася до ролі лейтенанта Еллен Ріплі, яка протистоїть позаземній расі Чужих. Через 32 роки після дебюту фільму акторка вщент розкритикувала студію 20th Century Fox, яка відмовлялась підтримувати режисерське бачення Фінчера.

«Гостро відчувалась відсутність підтримки студії», — сказала Вівер в інтерв’ю Deadline. «Той час став перехідним моментом, коли студії вирішили: “Не знімаймо хороші фільми й збережімо гроші”. Ідея залучити Фінчера була чудовою, однак рішення не підтримувати хлопця виявилось ідіотським»

Акторка додала, що Фінчеру доводилось щодня телефоном вмовляти керівників студії зняти те, що він хотів.

«Мені шкода, що він не отримав шансу зробити сценарій самостійно від початку. Це дуже ускладнило створення фільму», — додає Вівер.

«Чужий 3» пережив зміни щонайменше 6 сценаристів, аж доки до проєкту не приєднався Фінчер як режисер (до цього він був відомий лише постановкою рекламних роликів та кліпів). Девід з усіх сил намагався відполірувати сюжет до ідеального, залучивши Рекса Пікета, якому довелось кардинально переробити сценарій і якого навіть не згадали в титрах.

Деякі декорації довелось спішно перебудовувати, а час знімань скоротити через перевидатки бюджету. Фінчер перебував у постійному конфлікті з продюсерами й пішов з проєкту в самому кінці, не беручи участі ані в монтажі, ані в постпродакшені.

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Щодо Вівер, то після триквелу вона з’явилась у «Чужий: Воскресіння» у 1997 році й більше не поверталась до ролі Ріплі, заявивши, що «її робота в космосі завершена». Але, схоже, акторка передумала, оскільки днями оголосила про приєднання до франшизи «Зоряних війн».

Тим часом у кінотеатрах все ще транслюється «Чужий: Ромул» — сьомий фільм серії (без урахування кросоверів) від режисера Феде Альвареса.

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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