Підставні українські "дропи" виманили в росіян 2000+ пакетів даних про Starlink: з номерами та позиціями

Українські “хактивісти” перетворили спроби російських військових відновити роботу своїх Starlink на джерело розвідданих. “256 КіберШтурмова Дивізія” разом з InformNapalm та MILITANT створила мережу ботів і каналів, які пропонували “послуги активації” терміналів за символічну оплату.





“Акція” допомогла зібрати сотні гігабайтів даних та докази діяльності ворога. Більше тижня росіяни на тимчасово окупованих територіях відчайдушно намагалися знайти “дропів” серед українців, готових за гроші активувати Starlink на себе. Це стало наслідком різкого переходу ворога з цивільних супутникових систем на власні “аналоговнєтні” технології, що спричинило збої у зв’язку, зупинку штурмів та припинення дронових атак на багатьох напрямках фронту.

“Розуміючи, як відчайдушно ця пліснява шукатиме можливості відновити роботу тарілки Елона Маска і які загрози це несе, ми, разом із InformNapalm та MILITANT, вирішили „допомогти“ їм”, — повідомила “256 КіберШтурмова Дивізія”.

Протягом тижня роботи під прикриттям вдалося отримати:

понад 2400 пакетів даних із інформацією про розташування ворожих терміналів Starlink;

31 звернення від українців, які були готові виступити “дропами” для активізації терміналів;

майже 5900 доларів донатів від російських військових, які намагалися самостійно вирішити проблеми зі зв’язком.

Інформацію про термінали передали Сергію Стерненку для їх остаточного переведення у режим “цегли” разом із підрозділами, що перебувають поблизу. Дані про потенційних зрадників уже опрацьовуються українськими силовими структурами, а отримані кошти планують спрямувати на потреби ЗСУ.





“Ця операція продемонструвала принципову річ: українська кіберспільнота та волонтерські розвідувальні мережі не діють пасивно. Ми передбачаємо, адаптуємося та оперативно діємо на кілька кроків уперед. Для російських військових невизначеність пошуку обхідних шляхів щодо Starlink тепер є частиною рівняння, в якому ризик потрапляння у ханіпоти надто великий. Для України координація між хакерами, OSINT-аналітиками та оборонними структурами залишається мультиплікатором сили”, — наголосили у InformNapalm.

Операція проводилася після того, як окремі “офісники” намагалися швидко запустити власні боти та канали, які ворог швидко викрив, дискредитувавши тему. Проте контрольована робота “256 КіберШтурмової Дивізії” дозволила перетворити ці спроби окупантів на джерело критично важливих розвідувальних даних для України.

