tradfi
Новини Military Tech 08.02.2026 comment views icon

Українцям, які зареєструють на себе "російські Starlink", загрожує довічне увʼязнення

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Українцям, які зареєструють на себе "російські Starlink", загрожує довічне увʼязнення
Depositphotos

Ворог намагається обійти блокування Starlink після запровадження обов’язкової верифікації терміналів в Україні. Міноборони попередило українців про кримінальну відповідальність за реєстрацію обладнання, яке фактично використовується російськими військовими. Такі дії кваліфікуватимуться як державна зрада.


Після того як ворог почав встановлювати “Starlink” на “шахеди“, SpaceX заборонила використання Starlink росіянами. В Україні запрацювала система обов’язкової верифікації та відключення невизнаних терміналів, російські підрозділи масово втратили доступ до супутникового зв’язку. Це суттєво обмежило їхні можливості з управління дронами та координації дій на фронті; ситуація для ворога стала майже катастрофічною. На цьому тлі росіяни намагаються відновити доступ до Starlink через цивільних осіб в Україні. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов.

 “Для противника Старлінк настільки важливий, що вони розгорнули цілу мережу пошуку зрадників, готових оформити Старлінк на себе в ЦНАП”, — пише він.

Для противника Старлінк настільки важливий, що вони розгорнули цілу мережу пошуку зрадників, готових оформити Старлінк на себе в ЦНАП.
byu/orest_chornobai inreddit_ukr


За його словами, мова йде про навмисну реєстрацію терміналів на українських громадян з подальшою передачею або використанням цих пристроїв російською стороною. Такі схеми вже відстежуються, а дані реєстрації можуть бути зіставлені з серійними номерами терміналів, виявлених у ворога.

“Зрадники правильно не поспішають, тому що ми звіримо номери Старлінків у ворога з даними ЦНАП і “любителі легких грошей” отримають 15 років або довічне ув’язнення, якщо цей Старлінк стане причиною загибелі людей”, — попереджує “Флеш”.

У Міноборони наголошують: будь‑яка участь у схемах реєстрації або легалізації Starlink для російських військових прирівнюється до співпраці з ворогом і матиме найжорсткіші правові наслідки.

Мінцифра раніше пояснювала, що кожен термінал Starlink в Україні прив’язується до конкретного власника та регіону використання. Неверифіковані термінали працювати не будуть. Дані проходять перевірку, а невідповідність або спроби переоформлення можуть стати підставою для блокування пристрою та передачі інформації правоохоронним органам. Система верифікації створювалася саме для того, щоб унеможливити використання Starlink ворогом.

Українцям, які зареєструють на себе "російські Starlink", загрожує довічне увʼязнення
Дані: Telegram

Окремо влада наголошує: легальна реєстрація і верифікація Starlink для цивільних, ФОП або компаній не становить жодних ризиків за умови добросовісного використання. Про те, як пройти верифікацію термінала Starlink в Україні, ми раніше детально писали — з покроковим поясненням і переліком необхідних даних.

Дані: Telegram

Популярні новини

arrow left
arrow right
Журналіст придбав нову eSIM від "Київстар" з даними минулої власниці й підписками на "СВО" у Telegram
В Україні запустили верифікацію Starlink через ЦНАП та "Дію"
"Вбивця Starlink": Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт
"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?
"Нова пошта" запустила сервіс "Вільні руки": доставка багажу на вокзали від 399 грн
Мінфін опублікував законопроєкт про 20% ПДВ для ФОПів — деталі
Всі “Пункти незламності” отримають xPON або Starlink, — постанова уряду
Повітряна тривога по-новому: в Україні запустили "порайонні" сповіщення, а передачу сигналу скоротили до 8 секунд
"Київстар" оновив лінійку тарифів мобільного зв'язку: лише пакети "Все разом" та мінімальна ціна в ₴370
В Резерв+ додали сервіс онлайн-постановки на облік: без ТЦК, медогляду та навіть з-за кордону
"Київстар" купує Comfy: ключові цифри та деталі угоди від Forbes
Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
На російському дроні “Молния-2Р” знайшли ліцензійну Windows 11 та Starlink, — ГУР МО
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
"Русалки не дають нам вибору": трейлер українського фентезі "Мавка. Справжній міф"
“Шахеди” зі Starlink: SpaceX та Міноборони спільно працюють над проблемою
Онлайн-школа IAMPM об'єднується з компанією Choice31 (частина FRACTAL). Що відомо про угоду?
"Дія" помилково відкрила ФОП на українку, з неї вимагають ₴45 000 податку — ухвала суду
Копія OLX від monobank зібрала 230 тис. користувачів за добу: продано товарів на ₴3,5 млн, а на "збитті" цін зекономили ₴165 тис.
OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
Роумінг як вдома: з 1 січня українці в ЄС отримають мобільний зв'язок без доплат
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати