Українцям, які зареєструють на себе "російські Starlink", загрожує довічне увʼязнення

Ворог намагається обійти блокування Starlink після запровадження обов’язкової верифікації терміналів в Україні. Міноборони попередило українців про кримінальну відповідальність за реєстрацію обладнання, яке фактично використовується російськими військовими. Такі дії кваліфікуватимуться як державна зрада.





Після того як ворог почав встановлювати “Starlink” на “шахеди“, SpaceX заборонила використання Starlink росіянами. В Україні запрацювала система обов’язкової верифікації та відключення невизнаних терміналів, російські підрозділи масово втратили доступ до супутникового зв’язку. Це суттєво обмежило їхні можливості з управління дронами та координації дій на фронті; ситуація для ворога стала майже катастрофічною. На цьому тлі росіяни намагаються відновити доступ до Starlink через цивільних осіб в Україні. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов.

“Для противника Старлінк настільки важливий, що вони розгорнули цілу мережу пошуку зрадників, готових оформити Старлінк на себе в ЦНАП”, — пише він.





За його словами, мова йде про навмисну реєстрацію терміналів на українських громадян з подальшою передачею або використанням цих пристроїв російською стороною. Такі схеми вже відстежуються, а дані реєстрації можуть бути зіставлені з серійними номерами терміналів, виявлених у ворога.

“Зрадники правильно не поспішають, тому що ми звіримо номери Старлінків у ворога з даними ЦНАП і “любителі легких грошей” отримають 15 років або довічне ув’язнення, якщо цей Старлінк стане причиною загибелі людей”, — попереджує “Флеш”.

У Міноборони наголошують: будь‑яка участь у схемах реєстрації або легалізації Starlink для російських військових прирівнюється до співпраці з ворогом і матиме найжорсткіші правові наслідки.

Мінцифра раніше пояснювала, що кожен термінал Starlink в Україні прив’язується до конкретного власника та регіону використання. Неверифіковані термінали працювати не будуть. Дані проходять перевірку, а невідповідність або спроби переоформлення можуть стати підставою для блокування пристрою та передачі інформації правоохоронним органам. Система верифікації створювалася саме для того, щоб унеможливити використання Starlink ворогом.

Окремо влада наголошує: легальна реєстрація і верифікація Starlink для цивільних, ФОП або компаній не становить жодних ризиків за умови добросовісного використання. Про те, як пройти верифікацію термінала Starlink в Україні, ми раніше детально писали — з покроковим поясненням і переліком необхідних даних.

Дані: Telegram