Пік падіння цін на SSD: Silicon Power XS70 на 2 ТБ (один з найкращих для PS5) коштує всього $110 на Newegg

Silicon Power XS70 – один із найшвидших SSD для PCIe 4.0. Він вичавлює майже все з пропускної можливості інтерфейсу (читання: 7300 МБ/с, запис: 6800 МБ/с). Рік тому такий накопичувач місткістю 2 ТБ коштував у США $240, зараз його ціна у Newegg – $109,99.

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Накопичувач має масивний, але не величезний пасивний радіатор, що робить його придатним для PS5. Він відмінно виконує свою пряму функцію: згідно з тестами PC Gamer, під навантаженням накопичувач не прогрівається вище за 63°C. Комплект SSD не включає апаратного шифрування або додаткового програмного забезпечення, що формує нижчу ціну для тих, кому просто потрібний швидкий накопичувач.

Співвідношення ціни, швидкості та місткості робить Silicon Power XS70 оптимальним. Поки що одні аналітики говорять про продовження падіння цін, інші бачать ознаки його швидкого уповільнення – момент також виглядає слушним.

В Україні твердотілі накопичувачі PCIe 4.0 на 2 ТБ коштують від ₴3700, ціни на SSD з близькими швидкісними характеристиками починаються від ₴5200.

Джерело: PC Gamer