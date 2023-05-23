Новини Пристрої 23.05.2023 о 18:52

Пік падіння цін на SSD: Silicon Power XS70 на 2 ТБ (один з найкращих для PS5) коштує всього $110 на Newegg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Пік падіння цін на SSD: Silicon Power XS70 на 2 ТБ (один з найкращих для PS5) коштує всього $110 на Newegg

Silicon Power XS70 – один із найшвидших SSD для PCIe 4.0. Він вичавлює майже все з пропускної можливості інтерфейсу (читання: 7300 МБ/с, запис: 6800 МБ/с). Рік тому такий накопичувач місткістю 2 ТБ коштував у США $240, зараз його ціна у Newegg – $109,99.

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SSD Silicon Power XS70 на 2 ТБ

Накопичувач має масивний, але не величезний пасивний радіатор, що робить його придатним для PS5. Він відмінно виконує свою пряму функцію: згідно з тестами PC Gamer, під навантаженням накопичувач не прогрівається вище за 63°C. Комплект SSD не включає апаратного шифрування або додаткового програмного забезпечення, що формує нижчу ціну для тих, кому просто потрібний швидкий накопичувач.

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Співвідношення ціни, швидкості та місткості робить Silicon Power XS70 оптимальним. Поки що одні аналітики говорять про продовження падіння цін, інші бачать ознаки його швидкого уповільнення – момент також виглядає слушним.

В Україні твердотілі накопичувачі PCIe 4.0 на 2 ТБ коштують від ₴3700, ціни на SSD з близькими швидкісними характеристиками починаються від ₴5200.

Джерело: PC Gamer


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