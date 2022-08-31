Pinterest позначив Крим російським — українці обвалили рейтинг застосунку в Google Play до 1.0

Pinterest знову в центрі скандалу — популярна соцмережа, яка вирізняється поміж інших сервісів інтелектуальними алгоритмами сортування колекцій та оригінальними добірками, показала на карті Крим як частину рф. Це помітила українська «діаспора» Twitter та у відповідь запустила дуже навіть виправданий «рев’ю-бомбінг» — користувачі добряче засипали сторінку застосунку Pinterest в Google Play скаргами та обвалили його рейтинг до 1.0 (здається, до цього було 4,9).

На сьомому місяці повномасштабної війни така, м’яко кажучи, незрозуміла позиція Pinterest щодо Криму викликала праведний гнів українського народу. За цим посиланням можна знайти відповідний тред у Twitter, присвячений обговоренню цієї болючої теми.

Ось свіженький зняток зі всім потрібним. pic.twitter.com/I87SUNAssk — весна прийде – саджати будемо (@Denia_Gar_) August 30, 2022

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На сторінці застосунку Pinterest у розділі відгуків — велика кількість негативних оцінок. Користувачі нагадують адміністрації Pinterest, що Крим був та завжди буде частиною Україною (та і нещодавні події у Херсоні лише додають впевненості щодо цього). В Україні користувачі вже обвалили рейтинг Pinterest до 1.0 на підставі 9,37 млн оцінок.

А втім в App Store рейтинг Pinterest все ще становить 4,9 на основі 107 тис. оцінок.

Це далеко не перший такий скандал з американською компанією — свого часу аналогічна історія стала великою плямою на репутації Apple, але у березні виробник iPhone остаточно виправився, залишив російський ринок та почав показувати анексований Крим як частину України.

Розробники Pinterest поки що ніяк не відреагували на скандал навколо позначення Криму на своїх картах російським. Проте можна згадати, що це не вперше Pinterest приймає дивні рішення стосовно українських користувачів — на початку року незадовго до вторгнення рф соцмережа без чіткої аргументації заблокувала пошук за тегами #Ukraine та #Ukrainian, пояснивши це “порушенням правил користування майданчиком”.