Плани Skoda на 2023 рік: нові бензинові Scala та Kamiq, електричні Enyaq та Elroq, гібридні Superb та Kodiaq

Цей рік буде дуже важливим для Skoda. На нещодавній конференції компанія підтвердила, що готує кілька нових автомобілів на цей рік, у тому числі Superb і Kodiaq нових поколінь, а також оновлення моделей Scala і Kamiq. Однак цього року ми можемо не побачити фейсліфтинг Octavia четвертого покоління і нового покоління компактного кросовера Karoq.

Субкомпактний міський кросовер Kamiq та хетчбек Scala першими отримають проміжний фейсліфтинг з оновленнями дизайну. Електричний позашляховик Enyaq отримає флагманське обладнання Laurin & Klement із новими функціями. Його ціна не повинна перевищувати ціни моделі RS. Крім того, очікується анонс електрокара Skoda Elroq, який буде на клас нижче за Enyaq. Голова компанії Клаус Зеллмер сказав, що подробиці буде оприлюднено під час квітневого заходу Explore More 2.0.

У другій половині року Skoda планує представити нове покоління моделей Superb і Kodiaq з гібридним приводом, що підключається. Автомобіль Superb був доступний як PHEV протягом кількох років, а Kodiaq раніше не мав зарядного порту. Виробництво нового Superb перенесено до Братислави, де він збиратиметься разом із VW Passat наступного покоління.

Щодо популярної моделі Octavia, то її оновлення очікується у 2024 році. У довгостроковій перспективі до 2026 року Skoda матиме три електромобілі: Elroq, автомобіль початкового рівня, який замінить Citigo-e iV, і семимісний позашляховик на основі концепту Vision 7S.

Джерело: gadgettendency