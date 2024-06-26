Polestar 2 2025 року: збільшений до 659 км запас ходу, додаткове обладнання та можливості кастомізації

Розділ Авто виходить за підтримки hotline.finance ?

Оформлюй обов'язкову автоцивілку онлайн за 5 хвилин на hotline.finance. Бонус! Додай промокод ITC, щоб заощадити до 15%.

Polestar підготувала до випуску електромобіль Polestar 2 модельного ряду 2025 року. Оновлений фастбек запропонує нові кольори, збільшений запас ходу та покращені можливості кастомізації.

Polestar 2 2025 року не матиме суттєвих змін в дизайні. Проте покупці зможуть обрати два нових кольори Vapour та Storm, а також нові 19-дюймові та 20-дюймові легкосплавні диски. Ці зміни покликані придати автомобілю більш спортивного вигляду. Оновлення інтер’єру проявляється у шкіряній оббивці Charcoal Nappa.

Значно цікавішим оновленням є збільшений запас автономного ходу Polestar 2. Модель Long Range Single Motor тепер може похвалитися запасом ходу до 659 км (за циклом WLTP), тоді як європейський стандартний варіант Single Motor, оснащений оновленою батареєю CATL місткістю 70 кВтгод, може проїхати до 554 км (WLTP) на одному заряді.

Водночас Polestar оновила структуру опцій, щоб узгодити її з Polestar 3 й 4, надаючи клієнтам більшу гнучкість персоналізації своїх електромобілів. Climate Pack, Pro Pack, Pilot Pack, Plus Pack і Performance Pack пропонують низку додаткових функцій, від підігріву сидінь і керма до розширених систем допомоги водієві та покращення продуктивності. Замовники зможуть гнучкіше конфігурувати авто відповідно до своїх потреб та вподобань.

Оновлений Polestar 2 зараз запускається в Європі та Канаді, а на інших ринках з’явиться пізніше у 2024 році.

Онлайн-курс "Бренд-комунікації" від Skvot. Навчіться аналізувати конкурентів та комунікацію бренду.Знайдіть свою цільову аудиторію та складіть план роботи з нею.Генеруйте ідеї для інфоприводів та працюйте з медіа. Детальніше про курс

Джерело: arenaev

Розділ Авто виходить за підтримки hotline.finance ?

hotline.finance — український сервіс з онлайн-страхування, лідер своєї ніші. На сервісі можна самостійно за 5 хвилин оформити страхові продукти онлайн (автоцивілка, тур.страховка, мініКАСКО, страхування майна тощо) за найвигіднішими умовами на ринку. Для комфорту користувачів запущений застосунок для покупки та зберігання страховок.