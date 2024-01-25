Porsche анонсувала електрокросовер Macan, ціною від 3 225 530 грн. Це лише друга повністю електрична модель марки

Porsche анонсувала свій другий в історії електромобіль (після Taycan), яким став кросовер Macan, ціна на який стартуватиме з 80 450 доларів (в Україні — від 3 225 530 грн). Пропонується дві модифікації, що називаються Macan 4 та Macan Turbo.

Новий Macan матиме батарею на 100 кВт*год та 800-В архітектуру для швидкої зарядки. Porsche заявляє, що Macan буде здатний приймати до 270 кВт під час швидкого заряджання, а час зарядки від 10 до 80% займе 21 хвилину. На 400-вольтових зарядних станціях високовольтний перемикач в акумуляторі розділяє 800-Вт батарею на дві. А це – ефективне заряджання без додаткового високовольтного підсилювача потужністю до 135 кВт. З побутовими настінними блоками можливе заряджання від мережі змінного струму потужністю до 11 кВт.

Під час руху електродвигуни можуть рекуперувати до 240 кВт енергії. Інтегрований силовий блок (IPB) підвищує ефективність нових моделей Macan, заощаджуючи водночас вагу та простір. IPB поєднує три компоненти: бортовий зарядний пристрій змінного струму, високовольтний нагрівач і перетворювач постійного струму DC/DC. Запас ходу у змішаному циклі згідно з WLTP – до 613 км у Macan 4 і до 591 км у Macan Turbo.

Macan 4 при використанні функції Launch Control видає потужність до 300 кВт (408 к.с.), а Macan Turbo – до 470 кВт (639 к.с.). Крутний момент досягає 650 та 1130 Нм відповідно. Прискорюється Macan 4 від 0 до 100 км/год за 5,1 секунди, а Macan Turbo – лише за 3,3 секунди. Максимальна швидкість обох моделей – 220 і 260 км/год відповідно.

Залежно від моделі та встановленого обладнання місткість за заднім сидінням становить до 540 літрів. Під капотом є «передній багажник» на 84 літри. Разом це на 127 літрів більше, ніж у попередніх моделей. Якщо повністю скласти заднє сидіння, об’єм заднього багажного відділення збільшується до 1348 літрів.

В Україні новий Macan вже доступний для замовлення. Орієнтовна вартість у дилерській мережі Porsche починається від 3 225 530 гривень для Macan 4 та від 4 414 970 гривень за Macan Turbo.