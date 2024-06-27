«Фантастична четвірка» Marvel покаже 1960-ті роки «альтернативного» Нью-Йорка

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Ілюстровані плакати, які Marvel розмістила в соцмережах, натякнули фанатам, де відбуватиметься дія нового фільму «Фантастична четвірка», а тепер керівник студії підтвердив ці припущення.

У подкасті Marvel (через EW) Кевін Файгі зазначив, що події нового фільму «Фантастична четвірка» дійсно розгорнуться в 1960-х роках у місці «схожому на Нью-Йорк».

«Був плакат, на якому Джонні Шторм летів у повітрі, відкриваючи вид на міський пейзаж», — сказав Файгі. «Багато розумних людей помітили, що він не зовсім схожий на той Нью-Йорк, який ми знаємо, а подібний до того Нью-Йорка, який існував у 60-х роках. Це розумні спостереження».

«Фантастична четвірка» у новому складі залучила до головних ролей Педро Паскаля (Містер Фантастик), Ванессу Кірбі (Невидима леді), Джозефа Квіна (Людина-факел) та Ебона Мосс-Бакрака (Істота). Також до акторського складу увійшли Ральф Інесон, Пол Волтер Гаузер, Наташа Ліонн і Джулія Гарнер, яка зіграє жіночу версію Срібного Серфера.

Режисує фільм Метт Шакман («ВандаВіжен»), а сценарій написали Джош Фрідман, Джефф Каплан та Ян Спрінгер.

Знімання «Фантастичної четвірки» стартують 29 липня 2024 року, а прем’єра запланована на 25 липня 2025 року.

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Нагадаємо, що єдиним фільмом Marvel, який вийде у 2024 році стане «Дедпул і Росомаха». Раніше у студії вирішили знімати всього 2-3 фільми на рік, аби побороти «втому від супергероїки».

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