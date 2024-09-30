Продажі китайських електромобілів у Європі впали на 48%

Протягом серпня 2024 року китайські автовиробники продали найменше електромобілів у Європі за останні 18 місяців. Кількість реєстрацій минулого місяця зменшилася на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це падіння призвело до зниження частки китайських брендів другий місяць поспіль.

Така ситуація пояснюється збільшеними митами, які ЄС ввів на початку літа на китайські електромобілі – до 38%. Британська марка MG, яка належить китайській SAIC Motor, втратила перше місце в Європі через значне падіння продажів – на 65%. Водночас китайський конкурент BYD – новачок на європейському ринку – зміг наростити продажі на 19%, що дозволило йому вийти на перше місце.

Бренд Кількість реєстрацій в серпні 2024 р. Зміна за рік BYD 3329 +19% MG 3037 -65% Xpeng 675 +519% Great Wall 205 Н/Д Zeekr 161 Н/Д NIO 153 -71% Всі китайські бренди 14843 -48%

Європейський ринок електромобілів відчуває загальне падіння попиту. Реєстрації нових електричних авто за перші вісім місяців 2024 року знизились на 5,5% після того, як великі ринки, такі як Німеччина, скасували стимули для покупців.

Тенденції продажів електромобілів, імпортованих з Китаю, були нерівномірними після введення мит. Наприклад, у Великій Британії та Норвегії — країнах, які не наслідували приклад ЄС — кількість реєстрацій електромобілів зросла протягом серпня.

Серед західних брендів, таких як BMW, Mercedes-Benz Group та Renault, реєстрації у серпні по всьому регіону впали на 50% або більше. Проте популярний Volvo EX30 допоміг збільшити продажі материнської компанії Geely Holding Group більш ніж удвічі. Tesla, яка імпортує деякі автомобілі до Європи з Китаю, показала зростання реєстрацій на 7%.

Що цікаво, аналітики Dataforce та Jato не зараховують Volvo до китайських брендів. Шведський виробник електромобілів Polestar, який частково належить засновнику Geely Лі Шуфу, не враховується Jato серед китайських брендів, хоча він включений до китайських брендів у ринкових розрахунках Dataforce.

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Джерело: bloomberg