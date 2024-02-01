Програми Microsoft 365 будуть доступні на Apple Vision Pro з 2 лютого

Microsoft вже завтра запустить набір своїх програм Microsoft Teams, Word, Excel та інші на гарнітурі Apple — того ж дня, коли Vision Pro з’явиться у магазинах США.

Власники гарнітур також можуть скористатися штучним інтелектом Copilot — для створення чернеток, резюме зустрічей чи презентацій в PowerPoint за допомогою голосу.

Word на Vision Pro містить режим фокусування (подібний до режиму читання у настільних версіях), а також інтерфейс стрічки — більш зручний для керування дотиками. Excel надає змогу створювати діаграми та таблиці, аналізувати дані й загалом користуватися більшістю функцій зі звичайної версії програми.

Попри те, що Microsoft недавно запустила платформу Mesh для Microsoft Teams, яка забезпечила проведення зустрічей у 3D і VR, інтеграція з Apple Vision Pro під час запуску не буде доступна.

«Ми й надалі запроваджуватимемо інноваційні можливості для нових пристроїв, зокрема Microsoft Mesh для Apple Vision Pro у наступному році», — каже Лорі Кроу, директор із маркетингу Microsoft 365.

Подібно до програми Zoom на Apple Vision Pro, Microsoft Teams підтримуватиме «персону» Apple (цифровий аватар на основі сканування обличчя) під час відеодзвінків. Microsoft також додала емодзі та забезпечила можливість з легкістю перенести зустріч Teams із комп’ютера чи мобільного на Apple Vision Pro або з гарнітури назад на інші пристрої.

Хоча Microsoft, Disney та інші підтримують гарнітуру Apple Vision Pro на момент запуску, є деякі помітні винятки. Netflix і YouTube не запускають окремі програми для гарнітури цього тижня, тож користувачам доведеться транслювати відео з Safari. Раніше Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що майже 99% програм для гарнітури — немодифіковані версії для iPad.

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Джерело: Microsoft