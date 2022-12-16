«Це великий стрес і до роботаксі ще дуже далеко» — Маркес Браунлі про новітній автопілот Tesla FSD, який досі перебуває в беті [Відео]

Відомий ютубер Маркес Браунлі, якого більшість знає як MKBHD, випустив нове відео про Tesla — цього разу техноблогер вирішив випробувати ADAS-систему Tesla FSD з метою оцінки її можливостей. Назва у цього відео повністю розкриває його зміст: Tesla Self Driving vs Everyday Roads!

Це не перше таке відео саме про Tesla FSD — актуальну версію пакета, яка тестується з 2020 року і колись має прокачати фірмовий Autopilot з теперішнього другого до найвищого п’ятого рівня, зробивши всі автівки Tesla повною автономними, відповідно до плану Ілона Маска. Якщо пригадуєте, наприкінці 2021 року «піратську» версію Tesla FSD (наразі система офіційно доступна лише в США та Канаді обмеженій кількості тестувальників) випробували в центрі Києва. Чим цікаве нове відео від Браунлі? По-перше, в кадрі знаходиться топовий флагманський седан Tesla Model S Plaid з нашумілим кермом-штурвалом. По-друге, він тестував актуальну версію Tesla FSD, а саме випуск 10.69.3.1 (2022.36.20). Інакше кажучи, це демонстрація можливостей топової на сьогодні апаратно-програмної платформи Tesla FSD. Під час поїздки в Нью-Джерсі, рухаючись швидкісними автомагістралями та дорогами в межах міста, Маркус намагався не втручатися у керування та все ж у кількох епізодах система не впоралася.

Повне відео охочі можуть переглянути нижче, а ми своєю чергою лише виділимо найбільш яскраві моменти та цікаві факти:

На самому початку (0:59) система «злякалася» фургону, який рухався зустрічною смугою, та зупинила автівку — Браунлі відзначає, що зазвичай втручатися доводиться саме через нерішучість та зволікання автоматики.

При виїзді на автомагістраль (4:03) автівка одразу вклинилася в третю смугу, хоча спочатку комп’ютер цілився в другий ряд. За словами Браунлі, загалом система водить дуже обережно — як невпевнений водій-початківець.

На 4:46, 8:03 та 22:45 можна зблизька в дрібних деталях побачити новий користувацький інтерфейс — на інформаційний дисплей на панелі приладів виводиться все, що потрапляє в поле зору вбудованих камер та сенсорів. Система чітко та зрозуміло візуалізує все навколо — кількість смуг, інші автомобілі, пішоходи, знаки і т.д.

На 5:30 звертає увагу на камеру, яка відстежує, щоб водій не втрачав пильність та постійно уважно стежив за дорогою — камера фіксує, якщо водій перестає слідкувати за дорогою, спочатку видає звукове попередження, а потім примусово відключає Autopilot.

На 5:47 Браунлі вперше з початку маршруту втрутився та перехопив керування — система не впоралася. Обмежувальні знаки про ремонт ділянки завадили їй вчасно змінити смугу.

В актуальній версії Tesla FSD є три профілі водіння з красномовними назвами: Average, Chill, Assertive (Звичайний, Спокійний/Розважний та Хвацький).

Як і раніше, на швидкісних автомагістралях з чіткою дорожньою розміткою система почувається значно впевненіше, ніж вулицях в місті з більш інтенсивним рухом.

У 2021 році Tesla повністю відмовилася від радарів для автопілота на користь камер (Tesla Vision) — Браунлі зауважив, що поїздка відбувалася в простих умовах і засумнівався, що в умовах снігопаду, туману чи зливи з дуже обмеженою видимістю не було б жодних труднощів.

На 14:14 Tesla FSD виконала різки маневр, щоб переміститися у крайню праву смугу і трішки підрізала автомобіль, який рухався попутно позаду.

На 16:05 система знову дала збій Маркусу довелося екстрено втрутитися на роз’їзді біля пункту збору оплати за проїзд.

На 21:31 Маркус Браунлі втретє втрутився — бета-версія системи Tesla FSD розгубилася після того, як вантажівка здійснила аварійну зупинку посеред дороги.

Після прибуття до місця призначення Tesla FSD намагався запаркуватися, проте зрештою Браунлі не витерпів і перехопив керування.

Під час поїздки Маркус Браунлі зауважив, що це дуже великий стрес їздити з активованою системою Tesla FSD, яка все ще знаходиться в стадії бета-тестування, і що з огляду на те, як зараз керує автопілот Tesla, він би ніколи не наважився сісти на заднє сидіння, оскільки не почуває себе у безпеці. За словами Браунлі, до омріяного Ілоном Маском роботаксі, які спочатку хотіли запустити у 2020 році, ще дуже далеко — власне, це чітко видно з цієї демонстрації. Водночас вражає те, наскільки добре вбудовані камери та сенсори “бачать” те, що відбувається навколо.

Курс МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Зараз Tesla націлена на запуск власного роботаксі у 2024 році — раніше Маск розповідав, що воно буде «дешевше, ніж квиток на автобус». Водночас у Tesla вистачає проблем з регуляторами — наразі компанія є фігурантом кількох розслідувань, зокрема і через численні аварії з припаркованими спецмашинами. Наприкінці жовтня Мін’юст США розпочав нове розслідування щодо Tesla — після десятка ДТП, зокрема й смертельних, за участю її автопілота. А нещодавно суд США зобов’язав Tesla власним коштом модернізувати клієнту автомобіль через «оманливу рекламу» повноцінного автопілота та забезпечити йому Full Self-Driving без додаткових витрат. Це може стати судовим прецедентом та використовуватися для прийняття рішень у схожих справах, який наразі є немало.

Відео